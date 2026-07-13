Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Львівській області надаються через спеціалізовані фонди та волонтерські центри, повідомляє Politeka.

Одним із важливих осередків підтримки є БО БФ Карітас Львів УГКЦ, де внутрішньо переміщені особи мають можливість оформити заявку на отримання гуманітарних наборів.

Для уточнення актуального графіка видачі безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Львівській області громадянам радять звертатися за номером телефону +380673414688.

Окрім цього, у регіоні активно функціонує Благодійний фонд Карітас УГКЦ Львів, який охоплює своєю діяльністю практично всі верстви населення.

Сюди за допомогою можуть приходити не лише переселенці, а й багатодітні та малозабезпечені родини, жінки з дітьми та люди похилого віку.

Консультації щодо наявності продовольчих ресурсів надаються фахівцями за номерами +380965097557 або +380322767637.

Координатори центру рекомендують попередньо телефонувати за номерами +380502596970 або +380630718146.

Аналогічну роботу проводить Благодійний Фонд Анни Марії. Організація активно веде свою діяльність у соціальних мережах, зокрема на сторінці у Facebook, де публікуються звіти про виконану роботу.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Львівській області видаються за умови наявності відповідних ресурсів.

Щоб не пропустити повідомлення про видачу продовольчої підтримки, варто слідкувати за оголошеннями на офіційних сайтах та сторінках у соцмережах вказаних організацій. Там завжди публікують актуальну інформацію щодо умов отримання продовольства.

Джерело: UkrainianCity

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