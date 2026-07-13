Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров во Львовской области предоставляются через специализированные фонды и волонтерские центры, сообщает Politeka.

Одним из важных центров поддержки является БО БФ Каритас Львов УГКЦ, где внутренне перемещенные лица имеют возможность оформить заявку на получение гуманитарных наборов.

Для уточнения актуального графика выдачи бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров во Львовской области гражданам советуют обращаться по телефону +380673414688.

Кроме того, в регионе активно функционирует Благотворительный фонд Каритас УГКЦ Львов, который охватывает своей деятельностью практически все слои населения.

Сюда за помощью могут приходить не только переселенцы, но и многодетные и малообеспеченные семьи, женщины с детьми и пожилые люди.

Консультации по наличию продовольственных ресурсов предоставляются специалистами по номерам +380965097557 или +380322767637.

Координаторы центра рекомендуют предварительно звонить по телефонам +380502596970 или +380630718146.

Аналогичную работу проводит Благотворительный Фонд Анны Марии. Организация активно ведет свою деятельность в социальных сетях, в частности на странице Facebook, где публикуются отчеты о проделанной работе.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров во Львовской области выдаются при наличии соответствующих ресурсов.

Чтобы не пропустить уведомление о выдаче продовольственной поддержки, следует следить за объявлениями на официальных сайтах и ​​страницах в соцсетях указанных организаций. Там постоянно публикуют актуальную информацию об условиях получения продовольствия.

Источник: UkrainianCity

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