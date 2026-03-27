Графіки відключення світла у Полтавській області на 28 березня запроваджуються у зв'язку з проведенням планових робіт.

Графіки відключення світла у Полтавській області на 28 березня, в суботу, охоплять десятки адрес через профілактичні та планові роботи, пише Politeka.net.

Про це попередили кілька територіальних громад.

Графіки відключення світла у Полтавській області на 28 березня запроваджуються у зв’язку з проведенням планових і профілактичних робіт на електромережах. Такі заходи спрямовані на підтримання стабільного функціонування системи електропостачання та запобігання можливим збоям у майбутньому.

З 08:00 до 20:00 години будуть діяти додаткові графіки відключення світла в селі Демидівка. Електрику вимкнуть за такими адресами:

Сонячна — 1, 3, 4, 4А, 6, 7, 8, 8А, 9, 14

Української Перемоги — 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 23, 25

Центральна — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25А, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 84, 86, 88, 94, 96, 98, 100, 104, 106, 108

Героїв ЗСУ — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Вишнева — 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 15, 16, 17

Набережна — 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19А, 21

Садова — 11, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30

З 08:00 до 20:00 години вимикатимуть електрику в селі Гуньки. Обмеження охоплять такі вулиці населеного пункту:

Кошова — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11

Лісова — 1, 2, 3, 5, 8, 10, 10 А, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 22, 23, 24, 26, 27, 27 А, 28

Лугова — 7

Заозерна — 1, 3, 4, 6 А, 8, 9, 10, 12

Луговий (пров.) — 1, 2, 3, 5, 7

Центральна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 14, 16

Козацька — 2, 4, 13

Козача — 1, 3, 7, 9, 10, 11

Кам'яна — 2

Кам'янський (пров.) — 1, 6

З 08:00 до 20:00 години зникне електрика в селі Щербаки. Знеструмленими будуть будинки за такими адресами:

Богдана Хмельницького — 10

Весняна — 1, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36

Вишневий (пров.) — 1, 2, 3, 4, 5, 7а, 12, 23, 27

Героїв полку Азов — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11/2, 12

Залізнична — 6, 9, 11, 12, 13

Зелена діброва — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13/1, 14, 15, 16, 16/2, 18, 20, 22

Кільцева — 9, 11

Кобзарську — 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 24

Кольцова — 1А, 3, 3А, 5, 13, 15, 17, 21

Марка Кропивницького — 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38

Омельницька — 1, 2, 3, 3/2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 14а, 14 А, 15, 17, 17А, 19, 19а, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37

Революціонерів — 1, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 17, 25

Садова — 2.

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області: що обіцяє цей проєкт.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Полтавській області: покупцям показали нові цінники.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області: скільки тепер доведеться віддавати мешканцям.