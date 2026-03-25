Зазвичай в Полтавській області опалювальний сезон в 2026 році завершиться за встановленими правилами.

Завершення опалювального сезону в Полтавській області у 2026 році відбуватиметься за тими ж підходами, що й у попередньому році, повідомляє Politeka.net.

Відповідно до урядової постанови №1267, офіційно опалювальний період триває з 1 листопада 2025 року до 31 березня 2026 року. Проте це лише орієнтовні рамки, і фактичне відключення тепла не обов’язково відбувається саме в цей день.

Кінцеві терміни визначають самі громади, зважаючи на погодні умови, стан тепломереж і потреби мешканців. Тому в одних населених пунктах опалення можуть припинити раніше через стабільне потепління, тоді як в інших його продовжують через прохолодну погоду або технічні особливості системи.

Віцепрем’єр-міністр — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба наголосив, що жорсткої дати завершення опалювального сезону немає — ключову роль відіграє фактична температура повітря.

Згідно з постановою №830, підставою для поступового відключення теплопостачання є стабільне підвищення середньодобової температури понад +8 °C протягом трьох днів поспіль. Саме цей показник слугує основним орієнтиром для ухвалення рішень на місцях.

Зазвичай в Полтавській області опалювальний сезон завершується наприкінці березня або на початку квітня, однак конкретні строки можуть відрізнятися залежно від громади.

Із настанням квітня теплопостачальні підприємства поступово переходять на літній режим роботи. У будинках, обладнаних лічильниками, плата за тепло в цей період зазвичай є мінімальною або зовсім відсутня — сплачуються лише фактичні залишки спожитої теплової енергії.

У населених пунктах зі стабільною роботою системи опалення можуть вимкнути раніше. Водночас у громадах, де можливе похолодання або є технічні обмеження, теплопостачання можуть продовжити до більш сприятливих умов.

