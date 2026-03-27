Жителям регіону радять заздалегідь підготуватимь до графіків відключення світла у Харківській області на 28 березня.

Українцям показили додаткові графіки відключення світла у Харківській області, що будуть діяти 28 березня, в суботу, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні Люботинська міська територіальна громада.

Жителям регіону радять заздалегідь перевірити перелік населених пунктів і конкретних адрес, де можливі тимчасові обмеження електропостачання, щоб вчасно підготуватися. Графіки відключення світла будуть діяти з 9 до 17 години у Харківській області на 26 березня та охоплять місто Люботин за такими адресами:

Анатолія Абросімова — 3, 4/101, 5, 6А, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 21Б, 22, 25/2, 27

Миру — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16/1, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24А, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 31, 32, 33, 34, 35

Богдана Свіда — 1/59, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15/1, 16, 18, 18/А, 20, 21, 22, 24/2, 25, 26, 26/1, 27, 28, 29, 31, 32, 32/2, 34/1, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59

Каштанова — 9, 21, 30

Травнева — 52, 61/2, 63, 65/1, 67/2, 69, 71, 73, 75, 79, 79А, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 93А, 95, 97, 99/2

Чкалова — 3, 3А, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22/10

Каштановий (пров.) — 3, 5

Леонтовича (пров.) — 1/23, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15Б, 16, 17, 17А, 18, 22, 24

Миколи Леонтовича (пров.) — 6А

Федора Балавенського (пров.) — 3, 4, 5, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28

Миру (в-д) — 3, 4, 5, 6, 7, 8

Сонячний (в-д) — 1, 2, 5

Травневий (в-д) — 1, 3, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 77/1

Федора Балавенського (в-д) — 3, 4, 5, 6, 7

З 9 до 17:10 години вимикатимуть електрику в місті Люботин. Обмеження триватимуть на наступних вулицях:

Державна — 5, 6/3, 7, 8, 8А, 9, 9А, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 14А, 16, 17, 18, 18А, 20, 21, 22, 23/1, 25А, 26/1, 27, 28, 29/1, 30/2, 31/2, 31А, 32, 33, 34, 34А, 35, 35А, 36, 37А, 38, 39, 40/2, 41А, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52А

Полтавська — 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12/1, 12/2, 13, 13А, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25/16, 26, 27, 28/21, 29, 30/26, 32, 32А, 34, 36

Вільна — 26, 26/11, 28/16

Героїв Афганців — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20/40, 21, 23/12

Ревчанська — 9

Травнева — 1/4, 3, 4, 4/42, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 105, 113

Шевченка — 18, 30, 32, 34, 36, 44, 44/2/2, 46, 48, 50, 50А, 52, 52Б, 54, 56, 56/2, 58, 60, 64, 64А, 68

Лебединський (в-д) — 3, 4, 5

Полтавський (в-д) — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10

Райдужний (в-д) — 1

Травневий (в-д) — 9

Шевченка (в-д) — 2, 3, 5, 6, 6/А, 7

Вінницький (пров.) — 3, 4, 5

Гребельний (пров.) — 1, 2/25, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 12, 14

Державний (пров.) — 1, 2/23, 3, 4, 5, 6, 7/1, 8, 9/2, 10, 10/А, 11, 13/25

Кузнецький (пров.) — 1/А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20

Червоний (пров.) — 24.

