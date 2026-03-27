Украинцам показали дополнительные графики отключения света в Харьковской области, действующие 28 марта, в субботу, сообщает Politeka.net.
Об этом говорится в сообщении Люботинского городского территориального общества.
Жителям региона советуют заранее проверить перечень населенных пунктов и конкретных адресов, где возможны временные ограничения на электроснабжение, чтобы вовремя подготовиться. Графики отключения света будут действовать с 9 до 17 часов в Харьковской области на 26 марта и охватят город Люботын по следующим адресам:
- Анатолия Абросимова — 3, 4/101, 5, 6А, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 21Б, 22, 25/2, 27
- Мыру — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16/1, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24А, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 31, 32, 33, 34, 35
- Богдана Свида — 1/59, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15/1, 16, 18, 18/А, 20, 21, 22, 24/2, 25, 26, 26/1, 27, 28, 29, 31, 32, 32/2, 34/1, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59
- Каштанова — 9, 21, 30
- Травнева — 52, 61/2, 63, 65/1, 67/2, 69, 71, 73, 75, 79, 79А, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 93А, 95, 97, 99/2
- Чкалова — 3, 3А, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22/10
- Каштановый (пров.) — 3, 5
- Леонтовыча (пров.) — 1/23, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15Б, 16, 17, 17А, 18, 22, 24
- Мыколы Леонтовича (пров.) — 6А
- Федора Балавенського (пров.) — 3, 4, 5, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28
- Мыру (в-д) — 3, 4, 5, 6, 7, 8
- Сонячный (в-д) — 1, 2, 5
- Травневый (в-д) — 1, 3, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 77/1
- Федора Балавенського (в-д) — 3, 4, 5, 6, 7
С 9 до 17:10 будут выключать электричество в городе Люботын. Ограничения будут продолжаться на следующих улицах:
- Державна — 5, 6/3, 7, 8, 8А, 9, 9А, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 14А, 16, 17, 18, 18А, 20, 21, 22, 23/1, 25А, 26/1, 27, 28, 29/1, 30/2, 31/2, 31А, 32, 33, 34, 34А, 35, 35А, 36, 37А, 38, 39, 40/2, 41А, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52А
- Полтавська — 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12/1, 12/2, 13, 13А, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25/16, 26, 27, 28/21, 29, 30/26, 32, 32А, 34, 36
- Вильна — 26, 26/11, 28/16
- Героив Афганцив — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20/40, 21, 23/12
- Ревчанська — 9
- Травнева — 1/4, 3, 4, 4/42, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 105, 113
- Шевченка — 18, 30, 32, 34, 36, 44, 44/2/2, 46, 48, 50, 50А, 52, 52Б, 54, 56, 56/2, 58, 60, 64, 64А, 68
- Лебедынськый (в-д) — 3, 4, 5
- Полтавськый (в-д) — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10
- Райдужный (в-д) — 1
- Травневый (в-д) — 9
- Шевченка (в-д) — 2, 3, 5, 6, 6/А, 7
- Винныцькый (пров.) — 3, 4, 5
- Гребельный (пров.) — 1, 2/25, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 12, 14
- Державный (пров.) — 1, 2/23, 3, 4, 5, 6, 7/1, 8, 9/2, 10, 10/А, 11, 13/25
- Кузнецькый (пров.) — 1/А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20
- Червоный (пров.) — 24.
