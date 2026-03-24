Терміни завершення опалювального сезону в Харкові визначатимуться насамперед погодними умовами у 2026 році.

За його словами, наразі говорити про завершення опалювального сезону в Харкові зарано, оскільки температура повітря ще не дозволяє цього зробити. Міська влада ухвалюватиме рішення зважено та завчасно повідомить про нього мешканців.

Мер наголосив, що ключовим орієнтиром залишатиметься саме погода. Водночас у разі ухвалення відповідного рішення на рівні уряду, місто обов’язково його виконає.

Також він зазначив, що цей опалювальний сезон був надзвичайно складним через численні атаки російських військ на об’єкти критичної інфраструктури, що призводило до перебоїв зі світлом і теплом у місті.

Відповідно до нормативів, опалення можуть відключити, якщо середньодобова температура повітря тримається на рівні не нижче +8°C протягом трьох днів поспіль. Разом із тим у закладах освіти та медицини опалювальний період у Харкові можуть продовжити за окремими рішеннями громад, особливо у разі різкого похолодання у квітні.

Починаючи з 1 квітня, теплогенеруючі підприємства поступово переходять на літній режим роботи. У будинках із встановленими лічильниками плата за опалення у квітні зазвичай буде мінімальною або взагалі відсутньою — оплачуватимуться лише залишкові обсяги тепла.

Віцепрем’єр-міністр — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба наголосив, що завершення опалювального сезону не прив’язане до конкретної дати. За його словами, ключовим фактором є фактичні температурні показники.

