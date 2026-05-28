Обмеження на карткові перекази з 1 червня у Миколаївській області запроваджуються в межах масштабного оновлення правил на ринку платіжних послуг, повідомляє Politeka.

Обмеження на карткові перекази з 1 червня у Миколаївській області передбачені новою редакцією Меморандуму про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг.

Як зазначили у пресслужбі Незалежної асоціації банків України, перший документ, який регулював ліміти на такі фінансові операції, підписали 10 грудня 2024 року.

Заплановані обмеження на карткові перекази з 1 червня у Миколаївській області безпосередньо зачеплять новостворених фізичних осіб підприємців та нові юридичні особи.

Також під дію оновлених лімітів потраплять так звані сплячі або неактивні компанії та підприємці, які мають чіткі ознаки ризикової діяльності.

Перші серйозні зміни почнуться через 3 місяці з моменту офіційного підписання оновленого меморандуму, тобто з серпня 2026 року.

З цього часу для ФОП 1 групи місячний ліміт складе 600 тисяч гривень. Для підприємців, які працюють на 2 та 3 групах, максимальна сума операцій буде встановлена на рівні 3 млн грн.

Наступний етап суворого контролю настане через 6 місяців після ухвалення документа, а саме з листопада 2026 року.

Для ФОП 1 групи рамки звузяться до 400 тис. грн на місяць. Водночас для платників податків 2 та 3 груп ліміти суттєво впадуть і становитимуть 1 млн грн.

Схожі суворі правила підготували і для компаній. Для нових та неактивних юридичних осіб максимальні обсяги переказів на місяць із серпня 2026 року обмежать сумою 5 млн грн.

З листопада 2026 року цей показник для юридичних осіб зменшиться до 2 млн грн на місяць. Навіть у таких умовах бізнес матиме легальну можливість коригувати встановлені банками рамки.

