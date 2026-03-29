Енергетики попередили про нові місцеві графіки відключення світла для деяких населених пунктів Харківської області на понеділок, 30 березня 2026 року, пише Politeka.
Мова йде про локальні знеструмлення, повʼязані з проведенням планових профілактичних і ремонтних робіт в електромережах, які мають підвищити надійність електропостачання в регіоні.
Зокрема 30 березня графіки відключення світла в Харківській області застосовуватимуть у межах Люботинської міської територіальної громади приблизно з 9 до 17 години. За даними обленерго, в селищі Караван знеструмлення в понеділок відбуватимуться для будинків за такими адресами:
- вул. Берегова, 5, 5А, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29А, 31, 33, 33А, 35, 37;
- Підлісна, 1, 2, 4, 4А, 6А, 12, 12А;
- Станіслава Шумицького, 11, 12/1, 13.
А в місті Люботин, як повідомляє Politeka, обмеження електропостачання застосовуватимуть по:
- вул. Державна, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111/1, 117, 119;
- пров. Озерний, 1, 3-9, 10А, 11-14, 16, 18, 20, 22/2;
- Олексіївський, 2А, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16;
- Ставковий, 4, 4А, 5, 5А, 6-8.
Також графіки відключення світла 30 березня в Харківській області зачеплять деяких мешканців Зачепилівської селищної територіальної громади. Орієнтовно з 8:00 до 17:00 без електроенергії там залишаться будинки в селі Малий Орчик за адресами вул. Затишна, 28, 29, 36, 38.
