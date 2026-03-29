У Харківській області 30 березня 2026 року застосовуватимуть спеціальні графіки відключення світла для окремих населених пунктів.

Енергетики попередили про нові місцеві графіки відключення світла для деяких населених пунктів Харківської області на понеділок, 30 березня 2026 року, пише Politeka.

Мова йде про локальні знеструмлення, повʼязані з проведенням планових профілактичних і ремонтних робіт в електромережах, які мають підвищити надійність електропостачання в регіоні.

Зокрема 30 березня графіки відключення світла в Харківській області застосовуватимуть у межах Люботинської міської територіальної громади приблизно з 9 до 17 години. За даними обленерго, в селищі Караван знеструмлення в понеділок відбуватимуться для будинків за такими адресами:

вул. Берегова, 5, 5А, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29А, 31, 33, 33А, 35, 37;

Підлісна, 1, 2, 4, 4А, 6А, 12, 12А;

Станіслава Шумицького, 11, 12/1, 13.

А в місті Люботин, як повідомляє Politeka, обмеження електропостачання застосовуватимуть по:

вул. Державна, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111/1, 117, 119;

пров. Озерний, 1, 3-9, 10А, 11-14, 16, 18, 20, 22/2;

Олексіївський, 2А, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16;

Ставковий, 4, 4А, 5, 5А, 6-8.

Також графіки відключення світла 30 березня в Харківській області зачеплять деяких мешканців Зачепилівської селищної територіальної громади. Орієнтовно з 8:00 до 17:00 без електроенергії там залишаться будинки в селі Малий Орчик за адресами вул. Затишна, 28, 29, 36, 38.

Останні новини України:

