В Харьковской области 30 марта 2026 года будут применяться специальные графики отключения света для отдельных населенных пунктов.

Энергетики предупредили о новых местных графиках отключения света для некоторых населенных пунктов Харьковской области на понедельник, 30 марта 2026 года, пишет Politeka.

Речь идет о локальных обесточениях, связанных с проведением плановых профилактических и ремонтных работ в электросетях, которые должны повысить надежность электроснабжения в регионе.

В частности, 30 марта графики отключения света в Харьковской области будут применяться в пределах Люботинского городского территориального общества примерно с 9 до 17 часов. По данным облэнерго, в поселке Караван обесточения в понедельник будут проходить для домов по следующим адресам:

ул. Береговая, 5, 5А, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29А, 31, 33, 33А, 35, 37;

Подлесная, 1, 2, 4, 4А, 6А, 12, 12А;

Станислава Шумицкого, 11, 12/1, 13.

А в городе Люботин, как сообщает Politeka, ограничения электроснабжения будут применяться по:

ул. Государственная, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111/1, 117, 119;

пер. Озерный, 1, 3-9, 10А, 11-14, 16, 18, 20, 22/2;

Алексеевский, 2А, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16;

Ставковый, 4, 4А, 5, 5А, 6-8.

Также графики отключения света 30 марта в Харьковской области коснутся некоторых жителей Зачепиловской поселковой территориальной общины. Ориентировочно с 8:00 до 17:00 без электроэнергии там останутся дома в селе Малый Орчик по адресам ул. Уютная, 28, 29, 36, 38.

