Графіки відключення світла у Сумській області на тиждень з 8 по 14 червня відбуватимуться у визначені години за розкладом.

Графіки відключення світла у Сумській області на тиждень з 8 по 14 червня триватимуть у різний часовий проміжок та охоплять десятки адрес

Графіки відключення світла у Сумській області на тиждень з 8 по 14 червня триватимуть через проведення профілактичних та планових робіт. Відключення відбуватимуться у визначені години за розкладом, тому жителям рекомендують заздалегідь врахувати цю інформацію під час планування щоденних справ.

08.06.2026 року з 08:30 до 16:30 години у населеному пункті Павленкове будуть тривати додаткові відключення електрики. Будинки поринуть у темряву на наступних вулицях:

Заводська — 3, 4, 5, 6, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35D, 39, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 64A, 68, 78, 80, 82, 86, 88, 90, 92, 94

09.06.2026 року з 09:00 до 16:00 години вводяться додаткові відключення світла в селі Липова Долина. Електрика буде відсутня в будинках, що знаходяться на вулицях:

Зелена

Миру

1-й Миру провулок

10.06.2026 року з 09:00 до 16:00 години будуть вимикати електрику в селі Липова Долина, проте світла не буде лише в будинках, що розташовані за адресами:

8 Березня

Вишнева

Лебединська

11.06.2026 року триватимуть вимкнення у селі Миколаївка. Знеструмлять будинки з 08:00 до 16:00 години, проте лише за наступними адресами:

Горіхова — 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 60, 62

Зарічна — 1

Озерна — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24

Паркова — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31G, 32, 33, 35, 37, 672

Шкільна — 2, 3, 4, 5, 6/11, 6А.

Джерело: Липоводолинська селищна рада

Джерело: Миколаївська селищна ТГ. Сумська область

Джерело: Миколаївська селищна ТГ. Сумська область

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