Графіки відключення світла у Сумах вволяться на тиждень з 30 березня по 5 квітня через профілактичні роботи в межах міста, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили в пресслужбі «Сумиобленерго».

Запроваджуються графіки відключення світла у Сумах на тиждень з 30 березня по 5 квітня у зв’язку з проведенням технічного обслуговування мереж та профілактичних робіт. Енергетики зазначають, що відключення відбуватимуться у визначені години за розкладом, тому жителям рекомендують заздалегідь врахувати цю інформацію під час планування щоденних справ.

30.03.2026 року з 08:00 до 16:00 години триватимуть вимкнення. Вони охоплять такі вулиці міста:

Сонячна — 1, 1А, 2, 2В, 2Г, 3, 3/1, 5, 6, 8, 8/1

Серпнева — 2, 5, 7, 9

сад. тов-во «Тепличний» — 147

Охтирська — 1, 15, 18, 19, 19/3, 19/4, 20, 22, 24, 24А, 26, 26/2, 27

пров. Новий — 10

Нижньосироватська — 58, 60, 61, 61/1

Марко Вовчок — 2, 7, 9, 11, 13, 13А, 13Б, 15

Ганнівська — 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 58/1, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78.

31.03.2026 року з 08:00 до 16:00 години вимикатимуть електрику через профілактичні роботи. Знеструмлення торкнуться таких вулиць:

Мамаївщина — 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 10, 11, 12, 13, 14

Георгія Нарбута — 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16

Героїв полку «Азов» — 1, 2, 3, 4, 5, 5/1, 6, 7, 8, 8/1, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38/1, 38А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60/1, 61, 62, 63, 63А, 64, 65, 65А, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79/1, 79/3, 80, 81, 81А, 82, 83, 83А, 84, 84А, 85, 86, 87, 89, 89/1, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108

01.04.2026 року з 08:00 до 17:00 години триватимуть відключення в будинках за адресами:

Довженка — 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 46, 57

Григорія Давидовського — 2, 4, 6, 8, 10, 11/3, 12

Горовий — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8/1, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Горова — 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25/2, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50/1, 50/2, 52, 54, 56, 58, 60, 60А, 62, 66, 68, 70

02.04.2026 року з 08:00 до 16:00 години електрика пропаде в частині міста. Знеструмлення будуть в будинках за адресами:

Лихвинська Стінка — 12, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 36/1

Лебединська — 3, 11, 13, 19.

