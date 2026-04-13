Грошова допомога для ВПО в Запоріжжі зазнала оновлень після ухвалення урядової постанови № 390 від 18 березня 2026 року, що змінила підходи до нарахувань і тривалості підтримки, передає Politeka.

Документ вніс корективи до чинного порядку соцвиплат для переселенців, який діяв раніше за постановою № 332. Головна зміна — розширення кількості виплатних періодів із чотирьох до п’яти шестимісячних циклів, що фактично подовжує термін отримання коштів.

Оновлені правила передбачають додаткові можливості для родин із дітьми. Тепер фінансова підтримка може призначатися навіть за наявності доходів у батьків, якщо домогосподарство відповідає критеріям майнового стану та підтверджує фактичне проживання.

Окремо визначено механізм нарахування дитячих виплат: вони можуть оформлюватися заднім числом із 1 лютого для заяв, поданих до 1 травня 2026 року. У разі пізнішого звернення старт нарахувань відбувається з місяця подання документів.

Грошова допомога для ВПО в Запоріжжі також поширюється на людей пенсійного віку та непрацездатних членів сімей. Особи, яким раніше було відмовлено через перевищення середнього доходу, отримали можливість повторного звернення з урахуванням нового порогу — 10 380 гривень на одну особу.

Подати заяву можна через територіальні підрозділи Пенсійного фонду України, ЦНАП, поштові сервіси, уповноважених представників або онлайн-портал із використанням кваліфікованого електронного підпису.

Оновлена система покликана забезпечити більш гнучкий доступ до фінансових нарахувань і стабілізувати доходи вразливих категорій населення в умовах тривалих соціальних викликів.

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі: де у місті можна отримати допомогу.

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі: хто може розраховувати на участь в програмі.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Запорізькій області: які розцінки тепер будуть діяти.