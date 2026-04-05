Вводяться додаткові графіки відключення світла на тиждень з 6 до 12 квітня, які будуть тривати у Запоріжжі, повідомляє Politeka.net.
Про це розповіли в «Запоріжжяобленерго».
У Запоріжжі через проведення планових та профілактичних робіт на електромережах буде тимчасово відключатися електропостачання. Для зручності мешканців енергетики підготували детальні графіки тимчасових відключень світла, які діятимуть протягом тижня з 6 до 12 квітня.
06.04.2026 року з 09:00 до 16:00 години вимикатимуть електрику через плановий ремонт електрообладнання. Знеструмлять наступні вулиці:
- вул. Козака Бабури: 14 п.1–3, 14 п.4–6, 16
- пр. Ювілейний: 30, 30 п.5–10, 30б
07.04.2026 року з 09:00 до 17:00 години триватимуть додаткові графіки відключення світла в Запоріжжі, які будуть тривати за такими адресами:
- Акацієва (Титова) — № 1, 2, 3–29, 2–28
- Алмазна — № 39, 41
- Архипа Куїнджі (Сурікова) — № 14–36
- Архітекторки Бельман (Адмірала Лазарева) — № 1–23, 1, 2, 6
- Бориса Грінченка (Крижановського) — № 68–84, 73–87
- Валерія Лобановського — № 28, 30
- Василя Пойденка (Паровозна) — № 1–11, 2–10
- Володимира Мономаха (Олександра Невського) — № 38
- Гданська (Сибірська) — № 1–9, 13–19, 25, 2–18
- Героїв 37-го батальйону (Шушенська) — № 103, 108–122, 83–99, 105–111, 79, 102, 87
- Голди Меїр (Сусаніна) — № 62–76
- Гончара — № 73, 75, 79, 83, 74, 74А
- Григорія Вегмана — № 16–26, 2–4, 4а, 4б, 10, 16а
- Запоріжбудівська — № 12, 14, 16, 18, 20–62
- Захарія Махна (Першотравнева) — № 28–34, 57, 59, 59б
- Зачиняєва — № 77–75, 81–83
- Карпатська (Анапська) — № 42–44
- Кооперативна — № 1–5, 2–8
- Кочубея — № 47–65, 60–74
- Марко Вовчок — № 1–41, 2–18, 25в
- Нечипора Дейкуна (Чичеріна) — № 1–17, 4–18
- Ніжинська — № 37, 54
- Семеренка — № 59–63, 60–76
- Сергія Корольова — № 1, 2, 3–29, 4–30
- Сковороди — № 1–11, 2–36, 40, 38
- Тараса Бульби — № 1–13, 2–8, 16–22, 22а, 14
- Українська — № 107–111
- Яворницького — № 2–4, 22/1, 22/2, 28а, 28б
- Вовчий пров. (Ржевського) — № 5–21, 2–8
- Дніпрорудний пров. — № 10, 6, 8, 12
- Крицевий пров. — № 1, 3, 3а, 3б, 2–8
- Олександра Жданенка пров. (Невельського) — № 2
- Спасівський пров. (Писарева) — № 22, 19–35
08.04.2026 року з 09:00 до 16:00 години через плановий ремонт електрообладнання вимкнуть електрику за такими адресами:
- Академіка Александрова — № 3 п.1–5, 5 п.1–5
- Руставі — № 1а, 1б, 3, 5, 5 п.1–3, 5 п.4–6
- Крановий пров. (Вологодський) — № 7
09.04.2026 року з 09:00 до 17:00 години у зв'язку з ремонтом, світло зникне в Запоріжжі на таких вулицях:
- Акацієва (Титова) — № 1, 2, 3–29, 2–28
- Архипа Куїнджі (Сурікова) — № 14–36
- Архітекторки Бельман (Адмірала Лазарева) — № 1–23, 1, 2, 6
- Балтійська — № 1–9, 2–10
- Бориса Грінченка (Крижановського) — № 68–84, 73–87
- Вишнева — № 1–21, 23, 2–22
- Відмінна — № 1, 1А, 3–17, 4–14
- Гданська (Сибірська) — № 1–9, 13–19, 25, 2–18
- Героїв 37-го батальйону (Шушенська) — № 103, 108–122, 83–99, 105–111, 79, 102, 87
- Гоголя — № 183
- Голди Меїр (Сусаніна) — № 62–76
- Григорія Вегмана — № 16–26, 2–4, 4а, 4б, 10, 16а
- Захарія Махна (Першотравнева) — № 17, 19, 21, 2, 23, 25, 27, 2а
- Зачиняєва — № 77–75, 81–83
- Карпатська (Анапська) — № 42–44
- Каспійська — № 1–25, 2–20, 22, 26–66, 27–61, 68Б, 3/1, 35, 43, 68
- Кочубея — № 47–65, 60–74
- Марко Вовчок — № 1–41, 2–18, 25в
- Морфлотська — № 63–109, 84–110
- Нечипора Дейкуна (Чичеріна) — № 1–17, 4–18
- Передова — № 1А, 2А, 2–10
- Початкова — № 18, 3–17, 4–16
- Семеренка — № 59–63, 60–76
- Сергія Корольова — № 1, 2, 3–29, 4–30
- Середня — № 1–29, 2–32
- Сковороди — № 1–11, 2–36, 40, 38
- Софії Перовської — № 1–11, 4–12
- Тараса Бульби — № 1–13, 2–8, 16–22, 22а, 14
- Учительська — № 41
- Футбольна — № 1–13, 2–8
- Чорногорівська — № 1–7, 11–15, 2–6, 10–16
- Яворницького — № 2–4, 22/1, 22/2, 28а, 28б
- Яхт-клубна (Орловська) — № 2–4, 3–5
- Вовчий пров. (Ржевського) — № 5–21, 2–8
- Дніпрорудний пров. — № 10, 6, 8, 12
- Косогірний пров. — № 5, 7, 8, 10
- Низовий пров. — № 11, 13, 15, 17, 12–16
- Спасівський пров. (Писарева) — № 22, 19–35.
