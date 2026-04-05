Підготували детальні графіки тимчасових відключень світла, які діятимуть протягом тижня з 6 до 12 квітня.

Вводяться додаткові графіки відключення світла на тиждень з 6 до 12 квітня, які будуть тривати у Запоріжжі, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в «Запоріжжяобленерго».

У Запоріжжі через проведення планових та профілактичних робіт на електромережах буде тимчасово відключатися електропостачання. Для зручності мешканців енергетики підготували детальні графіки тимчасових відключень світла, які діятимуть протягом тижня з 6 до 12 квітня.

06.04.2026 року з 09:00 до 16:00 години вимикатимуть електрику через плановий ремонт електрообладнання. Знеструмлять наступні вулиці:

вул. Козака Бабури: 14 п.1–3, 14 п.4–6, 16

пр. Ювілейний: 30, 30 п.5–10, 30б

07.04.2026 року з 09:00 до 17:00 години триватимуть додаткові графіки відключення світла в Запоріжжі, які будуть тривати за такими адресами:

Акацієва (Титова) — № 1, 2, 3–29, 2–28

Алмазна — № 39, 41

Архипа Куїнджі (Сурікова) — № 14–36

Архітекторки Бельман (Адмірала Лазарева) — № 1–23, 1, 2, 6

Бориса Грінченка (Крижановського) — № 68–84, 73–87

Валерія Лобановського — № 28, 30

Василя Пойденка (Паровозна) — № 1–11, 2–10

Володимира Мономаха (Олександра Невського) — № 38

Гданська (Сибірська) — № 1–9, 13–19, 25, 2–18

Героїв 37-го батальйону (Шушенська) — № 103, 108–122, 83–99, 105–111, 79, 102, 87

Голди Меїр (Сусаніна) — № 62–76

Гончара — № 73, 75, 79, 83, 74, 74А

Григорія Вегмана — № 16–26, 2–4, 4а, 4б, 10, 16а

Запоріжбудівська — № 12, 14, 16, 18, 20–62

Захарія Махна (Першотравнева) — № 28–34, 57, 59, 59б

Зачиняєва — № 77–75, 81–83

Карпатська (Анапська) — № 42–44

Кооперативна — № 1–5, 2–8

Кочубея — № 47–65, 60–74

Марко Вовчок — № 1–41, 2–18, 25в

Нечипора Дейкуна (Чичеріна) — № 1–17, 4–18

Ніжинська — № 37, 54

Семеренка — № 59–63, 60–76

Сергія Корольова — № 1, 2, 3–29, 4–30

Сковороди — № 1–11, 2–36, 40, 38

Тараса Бульби — № 1–13, 2–8, 16–22, 22а, 14

Українська — № 107–111

Яворницького — № 2–4, 22/1, 22/2, 28а, 28б

Вовчий пров. (Ржевського) — № 5–21, 2–8

Дніпрорудний пров. — № 10, 6, 8, 12

Крицевий пров. — № 1, 3, 3а, 3б, 2–8

Олександра Жданенка пров. (Невельського) — № 2

Спасівський пров. (Писарева) — № 22, 19–35

08.04.2026 року з 09:00 до 16:00 години через плановий ремонт електрообладнання вимкнуть електрику за такими адресами:

Академіка Александрова — № 3 п.1–5, 5 п.1–5

Руставі — № 1а, 1б, 3, 5, 5 п.1–3, 5 п.4–6

Крановий пров. (Вологодський) — № 7

09.04.2026 року з 09:00 до 17:00 години у зв'язку з ремонтом, світло зникне в Запоріжжі на таких вулицях:

Акацієва (Титова) — № 1, 2, 3–29, 2–28

Архипа Куїнджі (Сурікова) — № 14–36

Архітекторки Бельман (Адмірала Лазарева) — № 1–23, 1, 2, 6

Балтійська — № 1–9, 2–10

Бориса Грінченка (Крижановського) — № 68–84, 73–87

Вишнева — № 1–21, 23, 2–22

Відмінна — № 1, 1А, 3–17, 4–14

Гданська (Сибірська) — № 1–9, 13–19, 25, 2–18

Героїв 37-го батальйону (Шушенська) — № 103, 108–122, 83–99, 105–111, 79, 102, 87

Гоголя — № 183

Голди Меїр (Сусаніна) — № 62–76

Григорія Вегмана — № 16–26, 2–4, 4а, 4б, 10, 16а

Захарія Махна (Першотравнева) — № 17, 19, 21, 2, 23, 25, 27, 2а

Зачиняєва — № 77–75, 81–83

Карпатська (Анапська) — № 42–44

Каспійська — № 1–25, 2–20, 22, 26–66, 27–61, 68Б, 3/1, 35, 43, 68

Кочубея — № 47–65, 60–74

Марко Вовчок — № 1–41, 2–18, 25в

Морфлотська — № 63–109, 84–110

Нечипора Дейкуна (Чичеріна) — № 1–17, 4–18

Передова — № 1А, 2А, 2–10

Початкова — № 18, 3–17, 4–16

Семеренка — № 59–63, 60–76

Сергія Корольова — № 1, 2, 3–29, 4–30

Середня — № 1–29, 2–32

Сковороди — № 1–11, 2–36, 40, 38

Софії Перовської — № 1–11, 4–12

Тараса Бульби — № 1–13, 2–8, 16–22, 22а, 14

Учительська — № 41

Футбольна — № 1–13, 2–8

Чорногорівська — № 1–7, 11–15, 2–6, 10–16

Яворницького — № 2–4, 22/1, 22/2, 28а, 28б

Яхт-клубна (Орловська) — № 2–4, 3–5

Вовчий пров. (Ржевського) — № 5–21, 2–8

Дніпрорудний пров. — № 10, 6, 8, 12

Косогірний пров. — № 5, 7, 8, 10

Низовий пров. — № 11, 13, 15, 17, 12–16

Спасівський пров. (Писарева) — № 22, 19–35.

