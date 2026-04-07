Подорожчання продуктів у Полтавській області відчули споживачі на всіх основних категоріях товарів у березні–квітні 2026 року, пише Politeka.net.

Інформацію про це надає сайт Мінфін.

Дані супермаркетів показують значне підвищення цін на м’ясо, молочні продукти та рибу.

Курятина Наша ряба гомілка (1 кг) зараз коштує в середньому 155,00 грн. У порівнянні з середньою ціною березня 116,90 грн, збільшення склало 34,55 грн. У Metro продукт продають по 155,00 грн, тоді як Auchan пропонує його за 119,68 грн. Такі коливання обумовлені відмінностями у закупівельних цінах і логістичних витратах.

Молочний сегмент також зазнав змін. Кефір Селянський 2,5% (950 мл) подорожчав незначно – до 70,12 грн, що лише на 0,28 грн вище за середню ціну березня. Найдоступніший варіант пропонує Auchan – 58,50 грн, а найвищий – Metro, де вартість сягає 86,50 грн. Це свідчить про неоднорідність цінової політики та вплив мережевих маркетингових стратегій.

Серед риби та морепродуктів найбільше подорожчав короп живий (1 кг), середня ціна піднялася до 245,50 грн. Приріст за місяць склав 23,45 грн. Megamarket пропонує його за 245,50 грн, у Auchan – 209,50 грн. Зростання пов’язане з сезонними факторами, коливанням поставок та підвищенням витрат на транспортування.

Таким чином, подорожчання продуктів у Полтавській області охопило широкий спектр товарів першої необхідності. Зростання вартості м’яса та риби створює додатковий тиск на бюджети домогосподарств. Експерти радять споживачам уважно порівнювати ціни у різних магазинах, планувати закупівлі та користуватися акційними пропозиціями, щоб зменшити фінансове навантаження.

