Подорожание продуктов в Полтавской области испытали потребители на всех основных категориях товаров в марте-апреле 2026 года, пишет Politeka.net.

Информацию об этом предоставляет сайт Минфина .

Данные супермаркетов показывают значительное повышение цен на мясо, молочные продукты и рыбу.

Курятина Наша рябая голень (1 кг) сейчас стоит в среднем 155,00 грн. По сравнению со средней ценой марта 116,90 грн., увеличение составило 34,55 грн. В Metro продукт продают по 155,00 грн., тогда как Auchan предлагает его за 119,68 грн. Такие колебания обусловлены отличиями в закупочных ценах и логистических затратах.

Молочный сегмент также претерпел изменения. Кефир Крестьянский 2,5% (950 мл) подорожал незначительно – до 70,12 грн, что всего на 0,28 грн выше средней цены марта. Самый доступный вариант предлагает Auchan – 58,50 грн, а самый высокий – Metro, где стоимость достигает 86,50 грн. Это свидетельствует о неоднородности ценовой политики и влиянии сетевых маркетинговых стратегий.

Среди рыбы и морепродуктов больше подорожал карп живой (1 кг), средняя цена поднялась до 245,50 грн. Прирост за месяц составил 23,45 грн. Megamarket предлагает его за 245,50 грн, у Auchan – 209,50 грн. Рост связан с сезонными факторами, колебанием поставок и повышением затрат на транспортировку.

Таким образом, подорожание продуктов в Полтавской области охватило широкий спектр товаров первой необходимости. Увеличение стоимости мяса и рыбы создает дополнительное давление на бюджеты домохозяйств. Эксперты советуют потребителям внимательно сравнивать цены в разных магазинах, планировать закупки и пользоваться акционными предложениями, чтобы снизить финансовую нагрузку.

