Підвищення тарифів на комунальні послуги в Запорізькій області зумовлене зростанням витрат на електроенергію, ремонт труб і закупівлю матеріалів.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Запорізькій області набрало чинності на початку 2026 року для користувачів, яких обслуговує КП «Облводоканал», повідомляє Politeka.

Зміни стосуються централізованого водопостачання та водовідведення. Для побутових споживачів кубометр води коштує 45,54 грн без ПДВ та 54,65 грн із податком. Вартість стоків становить 44,74 грн без ПДВ та 53,69 грн із податком. Комерційні користувачі сплачують 24,44 грн за кубометр без ПДВ та 29,33 грн із податком. Мешканці Запоріжжя залишаються поза змінами, оскільки місто не входить до зони обслуговування «Облводоканалу».

Нові тарифи дозволяють забезпечити стабільну роботу мереж, модернізувати обладнання та своєчасно обслуговувати системи водопостачання й каналізації.

Експерти пояснюють, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Запорізькій області зумовлене зростанням витрат на електроенергію, ремонт труб і закупівлю матеріалів. Це допомагає підтримувати оптимальний тиск у мережах, зменшувати аварії та гарантувати безпечну якість води.

Фахівці радять мешканцям регулярно перевіряти показники лічильників, контролювати нарахування та планувати сімейний бюджет. Своєчасна оплата дозволяє уникнути боргів і забезпечує безперебійну роботу системи.

Громада закликає слідкувати за офіційними повідомленнями та актуальними тарифами, а також звертати увагу на поради щодо економії води та електроенергії для зниження витрат сім’ї.

Додатково наголошують, що відповідальне користування ресурсами допомагає підтримувати стабільність мереж і покращує якість послуг для всіх споживачів.

Джерело

