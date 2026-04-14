Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожской области вступило в силу в начале 2026 года для пользователей, обслуживаемых КП «Облводоканал», сообщает Politeka.
Изменения касаются централизованного водоснабжения и водоотвода. Для бытовых потребителей кубометр воды стоит 45,54 грн. без НДС и 54,65 грн. с налогом. Стоимость стоков составляет 44,74 грн. без НДС и 53,69 грн. с налогом. Коммерческие пользователи платят 24,44 грн. за кубометр без НДС и 29,33 грн. с налогом. Жители Запорожья остаются вне изменений, поскольку город не входит в зону обслуживания «Облводоканала».
Новые тарифы позволяют обеспечить стабильную работу сетей, модернизировать оборудование и своевременно обслуживать системы водоснабжения и канализации.
Эксперты объясняют, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожской области обусловлено ростом затрат на электроэнергию, ремонт труб и закупку материалов. Это помогает поддерживать оптимальное давление в сетях, уменьшать аварии и гарантировать безопасное качество воды.
Специалисты рекомендуют жителям регулярно проверять показатели счетчиков, контролировать начисления и планировать семейный бюджет. Своевременная оплата позволяет избежать долгов и обеспечивает бесперебойную работу системы.
Общество призывает следить за официальными сообщениями и актуальными тарифами, а также обращать внимание на советы по экономии воды и электроэнергии для снижения расходов семьи.
Дополнительно подчеркивают, что ответственное использование ресурсов помогает поддерживать стабильность сетей и улучшает качество услуг для всех потребителей.
Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье: где в городе можно получить помощь.
Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье: кто может рассчитывать на участие в программе.
Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье: как получить крышу над головой