Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожской области обусловлено ростом затрат на электроэнергию, ремонт труб и закупку материалов.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожской области вступило в силу в начале 2026 года для пользователей, обслуживаемых КП «Облводоканал», сообщает Politeka.

Изменения касаются централизованного водоснабжения и водоотвода. Для бытовых потребителей кубометр воды стоит 45,54 грн. без НДС и 54,65 грн. с налогом. Стоимость стоков составляет 44,74 грн. без НДС и 53,69 грн. с налогом. Коммерческие пользователи платят 24,44 грн. за кубометр без НДС и 29,33 грн. с налогом. Жители Запорожья остаются вне изменений, поскольку город не входит в зону обслуживания «Облводоканала».

Новые тарифы позволяют обеспечить стабильную работу сетей, модернизировать оборудование и своевременно обслуживать системы водоснабжения и канализации.

Эксперты объясняют, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожской области обусловлено ростом затрат на электроэнергию, ремонт труб и закупку материалов. Это помогает поддерживать оптимальное давление в сетях, уменьшать аварии и гарантировать безопасное качество воды.

Специалисты рекомендуют жителям регулярно проверять показатели счетчиков, контролировать начисления и планировать семейный бюджет. Своевременная оплата позволяет избежать долгов и обеспечивает бесперебойную работу системы.

Общество призывает следить за официальными сообщениями и актуальными тарифами, а также обращать внимание на советы по экономии воды и электроэнергии для снижения расходов семьи.

Дополнительно подчеркивают, что ответственное использование ресурсов помогает поддерживать стабильность сетей и улучшает качество услуг для всех потребителей.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье: где в городе можно получить помощь.

Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье: кто может рассчитывать на участие в программе.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье: как получить крышу над головой