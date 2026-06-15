Про це він розповів у своєму блозі.

«5 протикорабельних ракет «Циркон» із 6 вдалося збити. Це хороший показник, насправді. 15 балістичних ракет збито із 34. Дещо динаміка збиття балістики покращилась, порівняно з минулими ударами. Загалом коефіцієнт збиття складає 35-40%, фактично 40-45% навіть. Минулі рази було 20-25%, до 30%. Дещо покращилася ситуація із забезпеченням ракет до Patriot. Але ми бачимо, що все ж таки збито 15 із 34 ракет, тобто, на жаль, 19 збити не вдалося», – зазначає Олександр Мусієнко.

У ДСНС, розповідає він, повідомили про пожежі, про те, що ворог поцілив по житлових будинках, по складах, по об'єктах інфраструктури. Судячи з усього, констатує експерт, росіяни намагалися бити по логістиці, тобто по логістичних терміналах, по промислових об'єктах у Києва і на Київщині.

За його словами, терористичні ракетно-дронові удари будуть тривати протягом усього літа, приблизно двічі-тричі на місяць, виходячи з того, як росія встигає накопичувати сили і засоби для таких масштабних атак. Мета, підкреслює експерт, – ослабити наш потенціал, посіяти панічні настрої, деморалізація.

«путін буде продовжувати тероризувати Київ двічі-тричі на місяць, намагаючись нас ослабити, намагаючись спричинити руйнування, страждання, максимальні збитки від втрат, які тільки можуть бути. Зокрема, від втрат майна, від втрат нерухомості, бізнесу, тому що б'ють і по складах, по певних терміналах, де є різна продукція, яка, звичайно, не пов'язана з військовою сферою. Майно, автомобілі, квартири тощо», – підсумовує Олександр Мусієнко.

Як повідомляла Politeka, Шейтельман розповів, що росія під час війни багато в чому тримається завдяки грамотним банкірам.

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