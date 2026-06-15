Для призначення грошової допомоги в Миколаївській області пенсіонер повинен одночасно відповідати всім визначеним критеріям.

Частина українських пенсіонерів може щомісяця отримувати додаткову грошову допомогу в Миколаївській області, повідомляє видання Politeka.net.

Однак така виплата призначається не автоматично, а лише за умови дотримання низки вимог, встановлених чинним законодавством. Йдеться про грошову допомогу на догляд, право на яку передбачене Законом України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю».

Для призначення виплати громадянин повинен одночасно відповідати всім визначеним критеріям. Якщо хоча б одна з умов не виконується, у наданні допомоги можуть відмовити.

Зокрема, претендент на грошову допомогу в Миколаївській області має:

досягти 80-річного віку;

отримувати пенсію саме за віком;

проживати самостійно;

не мати повнолітніх дітей, онуків або інших працездатних родичів, які відповідно до закону зобов'язані його утримувати;

мати висновок лікарсько-консультативної комісії (ЛКК), який підтверджує потребу у постійному сторонньому догляді.

Для її оформлення необхідно подати пакет документів до органів соціального захисту населення або Пенсійного фонду України.

До нього входять:

заява про призначення виплати;

паспорт громадянина України та реєстраційний номер облікової картки платника податків;

довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи — для ВПО;

трудова книжка та документи, що підтверджують відсутність працездатних родичів, зобов'язаних здійснювати утримання;

висновок лікарсько-консультативної комісії щодо необхідності постійного догляду.

Подати документи можна кількома способами. Звернутися дозволяється особисто до сервісного центру Пенсійного фонду, через представників органів місцевого самоврядування або Центрів надання адміністративних послуг. Крім того, оформити заяву можна дистанційно — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду, мобільний застосунок ПФУ або за допомогою порталу «Дія».

Фахівці наголошують, що своєчасне звернення та надання повного пакета документів дає змогу пенсіонерам, які потребують постійного стороннього догляду, скористатися передбаченим державою правом на додаткову щомісячну підтримку.

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