Мешканцям Черкаської області рекомендують заздалегідь ознайомитися з графіками відключень світла у Черкаській області на 16 червня.

Енергетики закликають жителів із розумінням поставитися до графіків відключення світла у Черкаській області на 16 червня, повідомляє Politeka.net.

Графіки відключення світла у Черкаській області на 16 червня діятимуть через планові та ремонтні роботи. Мешканцям Черкаської області рекомендують заздалегідь ознайомитися з графіками відключень та врахувати їх під час планування повсякденних справ.

За інформацією «Черкасиобленерго», З 08:00–17:00 години в населеному пункті Коврай Другий зникне електрика. Світло вимикатимуть тільки за такими адресами:

Благовісна: 4, 18, 19, 20, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 45, 47, 49

Нагірний пров.: 1, 3, 4

В селі Піщане з 08:00–17:00 години триватимуть додаткові графіки відключення світла, проте доведеться сидіти без світла тільки на таких вулицях:

Піщанської сотні: 1, 3, 5

Р. Шеремета: 60, 63, 65, 67, 69, 73, 77, 81, 83, 85, 87, 89, 89/а, 91, 93

Визволення: 1, 1/а, 2, 3, 3/г, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 10

З 08:00–17:00 години в місті Золотоноша не буде електрики, проте знеструмлять тільки окремі вулиці:

Л. Курбаса: 2/а, 3, 4, 4/а, 5, 6, 7, 7/а, 8, 9, 10, 12, 14д/1, 24

Паркова: 3, 4, 5а, 6, 7, 7/а, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 51, 55

Санаторна: 3, 9, 9/а, 13, 13/а, 17, 19, 19/а, 21, 23, 23/1

Барабашівська: 2

Миру: 2, 4, 6, 8, 10/19, 12, 14

В. Хвойки: 2

Т. Шевченка: 61, 61/гара, 63, 63а, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 112а, 116, 118, 118а, 120, 122, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 146/гара, 148, 148а, 152, 154

Неверовського: 2/а, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 10/а, 11, 12, 12/а, 13, 14, 25/а, 25/б

Героїв Маріуполя: 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 48, 48/а

Є. Чикаленка: 8, 34, 35, 35/а, 38, 40, 42, 44

І. Насадюка пров.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7/гараж, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34

1-й Шота Руставелі пров.: 3, 4, 5/2, 6, 7, 8, 9, 9/а, 11, 12, 12/а, 15, 17, 19, 21

2-й Шота Руставелі пров.: 10

Монастирський пров.: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16

Мелесівський пров.: 3, 4, 5, 6, 6/а, 7, 8, 9, 10, 10/б, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22

Монастирська: 51, 53, 83, 85, 87, 87/а, 89, 89/а, 91, 95, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 110/а, 112, 114, 116

С. Бандери: 3, 40, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55а, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69/а, 69/дача, 71, 73, 73/2

Черкаська: 0/н/пр, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 69, 69/1, 69/3, 71, 73, 75, 77, 79, 81

Бараннікова: 3, 4, 5, 6, 6/2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29

Шефський пров.: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17

Січова: 4, 7, 8, 10, 13, 14, 14/1, 15, 17, 17/а, 19, 20, 21, 23, 32, 33, 34, 36, 37, 37а, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54/30, 55, 56, 56а, 57, 58, 59, 60.

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