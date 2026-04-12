Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області передбачає одноразову виплату у розмірі 1500 гривень для соціально вразливих категорій населення, повідомляє Politeka.

Підтримку запроваджено відповідно до урядового рішення.

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову № 341 «Деякі питання надання одноразової доплати окремим категоріям населення» 18 березня 2026 року. Кошти нарахують автоматично без подання заяв чи додаткових звернень.

Отримати фінансову підтримку зможуть громадяни, яким станом на 1 квітня 2026 року призначено пенсію або державні соціальні виплати. Водночас загальний розмір нарахувань разом із доплатами не повинен перевищувати 25 950 гривень, що відповідає десяти прожитковим мінімумам для непрацездатних осіб.

Серед одержувачів — пенсіонери за віком, інвалідністю та у зв’язку з втратою годувальника, а також особи, які отримують виплати за вислугу років або спеціальні пенсії. Доплата поширюється й на громадян, постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи.

Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області також охоплює отримувачів державних соціальних програм. Йдеться про внутрішньо переміщених осіб, малозабезпечені родини, людей з інвалідністю та громадян без права на пенсійне забезпечення.

Підтримку отримають сім’ї з дітьми, зокрема одинокі матері, опікуни, багатодітні родини та домогосподарства з тяжкохворими дітьми. Крім того, виплати передбачені для прийомних батьків і батьків-вихователів, які опікуються дітьми без батьківського піклування.

Уряд наголошує, що кошти перерахують автоматично протягом квітня 2026 року. Це дозволить отримати фінансову підтримку без зайвих бюрократичних процедур.

