Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области также охватывает получателей государственных социальных программ.

Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области предусматривает единовременную выплату в размере 1500 гривен для социально уязвимых категорий населения, сообщает Politeka.

Поддержка введена в соответствии с правительственным решением.

Кабинет Министров Украины принял постановление №341 «Некоторые вопросы предоставления одноразовой доплаты отдельным категориям населения» 18 марта 2026 года. Средства будут начислены автоматически без подачи заявлений или дополнительных обращений.

Получить финансовую поддержку смогут граждане, которым на 1 апреля 2026 года назначена пенсия или государственные социальные выплаты. В то же время, общий размер начислений вместе с доплатами не должен превышать 25 950 гривен, что соответствует десяти прожиточным минимумам для нетрудоспособных лиц.

Среди получателей – пенсионеры по возрасту, инвалидности и в связи с потерей кормильца, а также лица, получающие выплаты за выслугу лет или специальные пенсии. Доплата распространяется и на граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы.

Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области также охватывает получателей государственных социальных программ. Речь идет о внутренне перемещенных лицах, малообеспеченных семьях, людях с инвалидностью и гражданах без права на пенсионное обеспечение.

Поддержку получат семьи с детьми, в том числе одинокие матери, опекуны, многодетные семьи и домохозяйства с тяжелобольными детьми. Кроме того, выплаты предусмотрены для приемных родителей и родителей-воспитателей, которые занимаются детьми без родительской опеки.

Правительство отмечает, что средства будут перечислены автоматически в течение апреля 2026 года. Это позволит получить финансовую поддержку без лишних бюрократических процедур.

