Подорожчання продуктів у Дніпрі перед Великоднем торкнулося м’яса, сала та яєць, передає Politeka.

Інформацію про це надають на сайті Мінфін.

Ковбаса копчена Глобіно салямі варено-копчена (460 г) зараз коштує в середньому 196,10 грн. У березні аналогічний товар продавали за 146,61 грн, тобто за місяць ціна піднялася на 12,72 грн. Найдешевший варіант пропонують у Metro, а різниця між магазинами іноді перевищує 50 грн.

Домашнє сало (1 кг) подорожчало менш суттєво – середня вартість зараз 274,50 грн, що на 2,50 грн більше, ніж місяць тому. В магазинах Megamarket сало коштує 235 грн, а у Novus – 314 грн, що підкреслює значні коливання у ціновій політиці рітейлерів.

Свинина лопатка, ще один продукт, зараз продається за 233,67 грн за кілограм. Протягом березня ціна зросла на 2,50 грн. Найдешевше м’ясо пропонують у Metro (227,76 грн), найдорожче – в Auchan (239,90 грн).

Яйця курячі Ясенсвіт (С1, 10 шт.) середньою вартістю 87,23 грн подорожчали на 5 грн за місяць. Подібна тенденція спостерігається у бренду Квочка (С1, 10 шт.), де середня ціна становить 87 грн, що на 3,05 грн більше порівняно з березнем.

Експерти пояснюють підвищення цін комбінацією факторів: зростання попиту напередодні Великодня, сезонні витрати на логістику та нестабільність постачання. Аналітики також зазначають, що різниця між мережами залишається суттєвою, тому споживачам радять порівнювати пропозиції перед покупкою.

Поки що тенденція зростання продовжується, і покупцям варто очікувати стабільного або навіть невеликого підвищення цін у найближчі тижні. Подорожчання продуктів у Дніпрі перед Великоднем вже вплинуло на бюджет містян, і планування святкових закупівель стає особливо актуальним.

