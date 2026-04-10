Подорожание продуктов в Днепре перед Пасхой уже повлияло на бюджет горожан.

Подорожание продуктов в Днепре перед Пасхой затронули мясо, сало и яйца, передает Politeka.

Информацию об этом предоставляют на сайте Минфина .

Колбаса копченая Глобино салями варено-копченая (460 г) сейчас стоит в среднем 196,10 грн. В марте аналогичный товар продавали за 146,61 грн., то есть за месяц цена поднялась на 12,72 грн. Самый дешевый вариант предлагают у Metro, а разница между магазинами иногда превышает 50 грн.

Домашнее сало (1 кг) подорожало менее существенно – средняя стоимость сейчас 274,50 грн, что на 2,50 грн больше месяца назад. В магазинах Megamarket сало стоит 235 грн., а в Novus – 314 грн., что подчеркивает значительные колебания в ценовой политике ритейлеров.

Свинина лопатка, еще один продукт, сейчас продается по 233,67 грн за килограмм. В марте цена выросла на 2,50 грн. Самое дешевое мясо предлагают в Metro (227,76 грн), самое дорогое – в Auchan (239,90 грн).

Яйца куриные Ясенсвит (С1, 10 шт.) средней стоимостью 87,23 грн подорожали на 5 грн в месяц. Подобная тенденция наблюдается у бренда Квочка (С1, 10 шт.), где средняя цена составляет 87 грн, что на 3,05 грн больше по сравнению с мартом.

Эксперты объясняют повышение цен комбинацией факторов: рост спроса в преддверии Пасхи, сезонные расходы на логистику и нестабильность поставок. Аналитики также отмечают, что разница между сетями остается существенной, поэтому потребителям советуют сравнивать предложения перед покупкой.

Пока тенденция роста продолжается, и покупателям следует ожидать стабильного или даже небольшого повышения цен в ближайшие недели. Подорожание продуктов в Днепре перед Пасхой уже повлияло на бюджет горожан, и планирование праздничных закупок становится особенно актуальным.

