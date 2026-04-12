Графіки відключення світла в Кіровоградській області на тиждень з 13 по 19 квітня будуть тривати лише в окремих населених пунктах, пише Politeka.net.

Про це поінформували у прес-службі «Кіровоградобленерго».

13.04.2026 з 09:00–17:00 години вимикатимуть електрику в селі Вишначківка на вулицях:

Квіткова №1, 3, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20;

Молодіжна №1–5, 9–10, 10А, 14, 14А, 15–16, 18, 20, 23–24, 27, 27А, 28, 29А, 30, 30А, 31–33, 35–40, 40Б, 41–42, 42А, 43, 44А, 45, 47–49, 50А, 51, 51А, 51Б, 55, 61, 63, 67, 69А, 69Б, 71, 71А, 73, 75, 79, 81;

Центральна №1, 1А, 1В, 2, 2А, 5, 8–12, 13, 14, 15–17, 18–20, 11

Також знеструмлять з 9 до 17 години в селі Іванівка на вулиці Миру №60, 62, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 89, 91.

14.04.2026 з 09:00–17:00 години триватимуть знеструмлення в селі Грузьке. Обмежать світло в будинках, які розташовані за такими адресами:

Дачний пров. №2, 4, 6, 8, 16;

Козацька №1, 4–5, 9–10, 12–14, 16, 20, 22, 24, 26, 26А;

Миру №1–2, 4–5, 8–11;

Молодіжна №1–3, 8, 10, 13–16, 20, 24;

Молодіжний пров. №4–5, 11–12, 18, 22;

Поштова №2–3, 5–7, 9–10, 10А, 18, 22;

Правди №1–3, 3Б, 4–10, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32;

Світанкова №1–2, 4–8, 10, 12, 14, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38;

Степова №1–3, 2, 5А, 6, 8, 11, 13, 18, 20, 27–28, 30–31, 34А, 35–36, 38, 40;

Травнева №2, 5, 7, 9, 11–24, 13–14, 15–17, 18–24, 20–24, 26–31, 33, 33А, 33Б, 34–36, 38–44, 46, 49–55, 56А, 57–59, 61–66, 68, 76, 78, 80, 82, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 98Б, 100А, 102, 104, 110, 112, 114, 116, 120, 122, 59, 61, 63, 65;

Фермерська №3–4, 8–15, 17–18, 20, 22–31, 22–25, 26, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 69, 71, 73, 77, 79, 81, 83;

Центральна №1–14, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 13–14, 14А, 46.

15.04.2026 року — з 08:00 до 17:00 у населеному пункті Олександрівка будуть тимчасові відключення на окремих вулицях:

Благовісна — 46, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16–22, 24–25, 27–32, 34–38, 38А, 39–40, 40А, 41–51, 51А, 52–63, 65

Вишнева — 1–2, 2А, 3–7, 7А, 8–17, 19, 29, 31, 33, 35, 37, 43

Вишневий пров. — 1–2, 2А, 3–12

Володимирська — 1А, 2–12, 13А, 14, 16, 18, 20, 22, 15А

Героїв Рятувальників пров. — 1–2, 2А, 4, 6, 6А, 7–8

Героїв Рятувальників — 3–5, 7, 9, 9А, 11, 17, 21, 23, 23А

Перемоги пров. — 1А, 2, 4, 6

Перемоги — 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23А, 27–45, 45А, 46, 48–59, 59А, 60–64, 64А, 65–66, 66Б, 67–68, 68А, 69–73, 74А, 75–78, 78А, 78Б, 79А, 80, 82, 82А

Свободи — 49, 51, 53–64, 64А, 67–70, 73–79, 79А, 79Б, 80–82, 84

Юрія Кулинича — 39, 46

Незалежності України пров. — 4

Незалежності України — 29, 33, 49, 49А, 65, 67

Шевченка — 48А

Зарічна — 1, 3, 5, 9, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 31

Гната Юри — 8–10, 13, 17, 19, 21–22, 26, 28–31, 37–38

Ігоря Сікорського пров. — 1А, 2

Ігоря Сікорського — 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 103, 105–118, 120, 122, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140

Дунайська — 1–2, 2А, 3–6, 6А, 7–21, 23.

16.04.2026 року — з 08:00 до 17:00 в селі Аджамка будуть тривати вимкнення, проте лише на наступних вулицях:

Героїв України — 11, 17, 19, 23, 25, 27, 31, 35, 37, 39, 41–43, 45–51, 53–55, 57–63, 65–73, 75–78, 78А, 79, 82–86, 88, 90, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 110, 112, 114, 116

Спортивна — 3–4, 7, 11

Шевченка — 13А, 15, 17, 19, 23, 25, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62.

