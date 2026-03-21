У Кіровоградській області стартували доплати для пенсіонерів, повідомляє Politeka.

Виплати надаються автоматично для громадян похилого віку та ветеранів війни, забезпечуючи щомісячну фінансову підтримку різних категорій старших мешканців.

Учасники бойових дій отримують додатково 25% прожиткового мінімуму для непрацездатних і фіксовану суму 40 гривень. Якщо загальна пенсія разом із надбавками не досягає мінімального рівня, держава компенсує різницю через адресну допомогу.

Щомісячні надбавки за віком виглядають так: від 70 до 74 років — 300 грн, від 75 до 79 — 456 грн, а особи старші 80 років — 570 гривень.

Особливу увагу приділяють пенсіонерам старше 80 років, які живуть самостійно та потребують сторонньої допомоги. Для них передбачена підтримка близько 1 038 гривень щомісяця. Щоб отримати виплату, слід надати медичний висновок про стан здоров’я та подати заяву до Пенсійного фонду.

Після перевірки документів рішення про нарахування коштів ухвалюється у встановленому порядку. Це гарантує, що доплати для пенсіонерів в Кіровоградській області надходитимуть своєчасно, допомагаючи покривати витрати на базові потреби та догляд літніх людей.

Фахівці радять стежити за оновленнями на порталі Пенсійного фонду, щоб не пропустити зміни у розмірах надбавок і пільгах. Літнім мешканцям рекомендують завчасно готувати документи та контролювати нарахування, щоб отримувати всі виплати без затримок і непорозумінь.

Своєчасне оформлення гарантує стабільну допомогу та дозволяє планувати повсякденні витрати без зайвого стресу.

Останні новини України:

