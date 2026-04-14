Безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області є одним із доступних рішень для людей, які через війну шукають тимчасове місце проживання.

Безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області пропонується через онлайн платформу "Допомагай", повідомляє Politeka.

Сервіс об’єднує оголошення від людей, готових надати безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області з тими, кому потрібен прихисток.

У місті Дніпро доступним є варіант проживання в окремій кімнаті у трикімнатній квартирі на проспекті Б.Хмельницького.

У квартирі вже проживає жінка похилого віку, і пропозиція орієнтована на жінку пенсійного віку, щоб забезпечити більш комфортне та спокійне співжиття. Окремо зазначається, що місце розраховане на одну людину.

Ще один варіант безкоштовного житла для ВПО у Дніпропетровській області є у місті Кам’янське. Там пропонують кімнати для жінок з дітьми, з умовами без додаткової оплати за комунальні послуги.

В іншому оголошенні у цьому ж місті йдеться про окрему кімнату з базовими умовами для проживання, де наголошується, що дах над головою надається тим, кому воно дійсно необхідний.

У Кривому Розі також доступна пропозиція проживання в двокімнатній квартирі після ремонту на вулиці Незалежності України, де є вся необхідна побутова техніка.

Це помешкання орієнтоване на жінок з дітьми та передбачає можливість проживання для двох осіб, що робить його ще одним варіантом для тимчасового розміщення у межах регіону.

Загалом, оголошення про тимчасовий прихисток є одразу в кількох містах, де жителі пропонують різні формати розміщення. Для пошуку даху над головою варто часто заходити на платформу "Допомагай".

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області: хто з жителів має право на цю підтримку.

Також Politeka повідомляла, Перерахунок пенсій в Дніпропетровській області: кому пощатистить отримати більше вже з 1 квітня.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області: які розцінки встановлено для мешканців.