Обмеження руху транспорту у Львові запровадять на вулиці Тракт Глинянський через масштабний поточний ремонт дорожнього покриття, який стартує вже з 30 травня, передає Politeka.

Як повідомили у Львівській міськраді, роботи проводитимуть на ділянці від вулиці Бігової до будинку №151. Підрядники мають виконати суцільне асфальтування дороги, оновити бордюри та частково відремонтувати тротуари.

На час проведення робіт проїзд можуть ситуативно звужувати до однієї смуги. Окремо під час укладання нового асфальту заплановане повне перекриття дороги орієнтовно на два-три дні. Про точні дати закриття руху міська влада обіцяє повідомити додатково.

У Личаківській районній адміністрації пояснили, що ця частина Тракту Глинянського давно перебуває у критичному стані. За словами посадовців, локальні ремонти вже не дають потрібного результату, тому ухвалили рішення провести комплексне оновлення покриття.

Також ремонт охопить відтинок від повороту на вулицю Богданівську до вулиці Бігової. Там дорожники виконуватимуть відновлення великими картами та приведуть до ладу пішохідну зону.

Очікується, що всі роботи триватимуть до 11 липня. У цей період обмеження руху транспорту у Львові можуть впливати на завантаженість прилеглих вулиць, тому водіям радять заздалегідь продумувати альтернативні маршрути.

Крім того, також варто наголосити на тому, що в міськраді закликають мешканців враховувати зміни під час планування поїздок та стежити за подальшими повідомленнями щодо організації проїзду на час асфальтування.

