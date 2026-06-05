Такі пропозиції демонструють різні формати розміщення, де безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області поєднується з умовами догляду.

Безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області пропонують у форматі приватних будинків та окремих кімнат у селах і містах регіону, де власники шукають мешканців для тривалого проживання на умовах догляду за нерухомістю та підтримки побуту, повідомляє Politeka.

У Жмеринському районі, в селі Потоки, доступний будинок із кількома кімнатами та присадибною територією. Об’єкт не має газифікації та централізованого водопостачання, проте обладнаний криницею, пічним опаленням, господарськими спорудами й садом. Від орендарів очікують відповідального ставлення до майна та ведення щоденних господарських справ.

Ще один варіант розміщення розташований у Гонорівці Ямпільського району. Тут пропонують житло з кількома кімнатами, пічною системою обігріву та земельною ділянкою. Пропозиція орієнтована на сім’ї, які здатні самостійно організувати побут у сільському середовищі з базовими умовами інфраструктури.

У Вінниці також доступна окрема кімната в цегляній будівлі, розрахована переважно на літню жінку або подружжя пенсійного віку. Проживання передбачає доступ до води, пічне опалення та невелику ділянку землі поруч із будинком. Санвузол розміщений на подвір’ї, а деталі співпраці узгоджуються безпосередньо з власником.

Такі пропозиції демонструють різні формати розміщення, де безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області поєднується з умовами догляду за нерухомістю та участі у підтриманні порядку.

Подібні варіанти залишаються актуальними для переселенців, які готові до проживання в сільських умовах і взаємодії з власниками на довгостроковій основі.

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