Графік відключення газу з 14 по 15 квітня у Харкові передбачає проведення технічних робіт на мережах у Основ’янському районі, повідомляє Politeka.

Як проінформували у місцевій філії ТОВ «Газорозподільні мережі України», у зв’язку з графіком відключення газу з 14 по 15 квітня у Харкові, частина мешканців залишиться без блакитного палива.

14 квітня 2026 року спеціалісти працюватимуть на системі газопостачання, через що буде тимчасово припинено подачу палива за низкою адрес.

Обмеження стосуватимуться житлових будинків на вул.Біологічна буд. 1-А, 1-Б, 1, 12, 18, 8, 20, вул.Староверещаківська буд. 2, 2-А, вул.Олійняківська буд. 4, 6, 6-А, 8, вул.Диканівська буд. 11, 11-А, 18, 19, 23, 25, 26, 28, 33.

Вул.Лелюківська буд. 1-А, 7, 9, 10, 11, 12, 13-А, 13, 14, 16, 20, пров.Біологічний буд. 1, 8, 12, 20, 24/1, 24/2, 25, вул.Ямпільська буд. 7, 7/12, 9, 12/2, 14, 6-А, 6-Б, 7-Б, 12.

Наступного дня, 15 квітня 2026 року, роботи продовжаться, і під тимчасові обмеження потраплять ще окремі адреси.

Зокрема, газопостачання буде припинено на вул.Озерна буд. 2, 3, 10, 10А, 11, 19. Усі ці заходи пов’язані з плановим обслуговуванням системи, що дозволяє підтримувати її справність та безпечну експлуатацію.

У межах цих робіт, графік відключення газу з 14 по 15 квітня у Харкові передбачає також дотримання обов’язкових правил безпеки для споживачів.

Мешканців просять перекривати крани перед газовими приладами на час відсутності газопостачання, щоб уникнути можливих ризиків під час відновлення подачі.

Окремо наголошується, що підключення будинків відбуватиметься лише після завершення всіх робіт та за умови доступу фахівців до кожного помешкання.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Харкові: про що саме попередили жителів

Також Politeka повідомляла, Втрата пенсії для мешканців Харківської області з 1 квітня: що варто зробити, щоб цього не сталося.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Харкові: які товари найбільше виросли в ціні.