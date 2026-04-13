График отключения газа с 14 по 15 апреля в Харькове предусматривает проведение плановых работ в одном из районов.

График отключения газа с 14 по 15 апреля в Харькове предусматривает проведение технических работ по сетям в Основянском районе, сообщает Politeka.

Как сообщили в местном филиале ООО «Газораспределительные сети Украины», в связи с графиком отключения газа с 14 по 15 апреля в Харькове, часть жителей останется без голубого топлива.

14 апреля 2026 года специалисты будут работать на системе газоснабжения, из-за чего будет временно прекращена подача топлива по ряду адресов.

Ограничения будут касаться жилых домов по ул.Биологическая строй. 1-А, 1-Б, 1, 12, 18, 8, 20, ул.Староверещаковская дом. 2, 2-А, ул. Олейняковская дом. 4, 6, 6-А, 8, ул.Дыкановская дом. 11, 11-А, 18, 19, 23, 25, 26, 28, 33.

Ул.Лелюковская дом. 1-А, 7, 9, 10, 11, 12, 13-А, 13, 14, 16, 20, пер.Биологический дом. 1, 8, 12, 20, 24/1, 24/2, 25, ул.Ямпольская дом. 7, 7/12, 9, 12/2, 14, 6-А, 6-Б, 7-Б, 12.

На следующий день, 15 апреля 2026 года, работы продолжатся и во временные ограничения попадут еще отдельные адреса.

В частности, газоснабжение будет прекращено на ул. 2, 3, 10, 10А, 11, 19. Все эти меры связаны с плановым обслуживанием системы, что позволяет поддерживать ее исправность и безопасную эксплуатацию.

В рамках этих работ график отключения газа с 14 по 15 апреля в Харькове предусматривает также соблюдение обязательных правил безопасности для потребителей.

Жителей просят перекрывать краны перед газовыми приборами во время отсутствия газоснабжения во избежание возможных рисков при возобновлении подачи.

Отдельно подчеркивается, что подключение домов будет происходить только после завершения всех работ и при условии доступа специалистов к каждому помещению.

