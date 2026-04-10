Безкоштовне житло для ВПО в Харківській області дає можливість переселенцям швидко знайти прихисток і спланувати переїзд без затримок.

У Харківській області переселенці можуть скористатися безкоштовним житлом для ВПО, яке надають приватні господарі для різних категорій людей, повідомляє Politeka.

Пропозиції охоплюють міські квартири та сільські будинки, що дозволяє обирати житло залежно від потреб родин, жінок або власників домашніх тварин.

У Харкові на Салтівському шосе доступна кімната у двокімнатній квартирі. Вона розрахована на одну жінку, яка може допомагати господині та доглядати літню бабусю. Житло розташоване поруч із транспортом та магазинами. Уточнити умови можна безпосередньо за контактами власника.

Сільські варіанти пропонуються у селі Бабаї Харківського району. Там є будинок із двома кімнатами та кухнею, підключено газ і воду, санвузол на подвір’ї. На території розташовані погріб, сарай та сад. Помешкання підходить тим, хто готовий допомагати по господарству. Дозволено проживання з котами або собаками. До міста — 12 км, поруч ліс і озеро.

Умови перебування різняться: деякі оголошення передбачають мінімальну допомогу господарю, інші — без зобов’язань. Всі пропозиції публікуються з контактами власників, що дозволяє домовлятися напряму та отримувати актуальні відомості.

Безкоштовне житло для ВПО в Харківській області дає можливість переселенцям швидко знайти прихисток і спланувати переїзд без затримок. Місцеві служби радять звертатися одразу, щоб вчасно отримати безпечне проживання та необхідну підтримку.

Детальнішу інформацію можна отримати через платформу «Допомагай» або безпосередньо у соціальних службах регіону.

