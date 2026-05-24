Графіки відключення світла у Кіровоградській області на тиждень з 25 по 31 травня формуються завчасно для забезпечення стабільної роботи енергосистеми та зменшення ризиків аварійних ситуацій. У межах робіт передбачається перевірка обладнання, оновлення окремих елементів інфраструктури та профілактичне обслуговування мереж.

Як попередили у пресслужбі «Кіровоградобленерго», 25.05.2026 року з 09:00–19:00 години будуть додатково вимикати електрику в селі Недогарки. Світло на багато годин зникне за окремими адресами:

Садова — 1-2, 4-5, 7-16, 18-21, 23-25, 27-32, 35-36, 38-42, 44-48, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 65, 67-69, 72-74, 76, 80

Степова — 3, 5-6, 8, 12-17, 19, 23а

Центральна — 2, 4-15, 20, 24, 29, 31, 33-39, 41, 43-50, 50а, 51-54, 56-60, 62, 64, 66, 72, 76, 78, 82

Шевченко — 3-6, 10-11, 13-16, 18-19, 21, 25, 29-33, 35-37, 39-40, 43-45, 48, 50, 52, 54-55, 57-59

27.05.2026 року з 09:00–17:00 години електрика буде відсутня в населеному пункті Красносілля. Обмеження вводять на вулицях:

Лесі Українки: 3–5

Паркова: 1, 14, 16–17, 37, 49, 55

Тясминська: 7, 13, 15–16, 18–19, 21, 23–24, 26, 28, 34, 40

Тясминський пров.: 5, 10

Черкаська: 38, 45–47, 50, 55, 58–60, 63–64, 69, 79

28.05.2026 року з 09:00 – 17:00 години в селі Бірки зникатиме електрика. Обмеження будуть діяти тільки на вулицях:

Андрія Зінов’єва: 1–29, 31–40, 42, 44

Дружби: 1–4, 8–9, 11–12, 20

Калиновий пров.: 1–3, 5, 7, 11

Лесі Українки: 1, 1А, 2–4, 6, 7А, 9, 12–16, 19, 22–23, 25–26, 29–30, 32–33, 35–37, 39, 42–46, 48, 52, 54–56, 61, 63–65, 71, 76–78, 80–81, 83–86, 88–91, 93, 96, 98–99, 105, 108–112, 114, 116, 118–120, 122–129

Лісова: 1–3, 3А, 4–6, 8–12, 14, 16, 18–21, 23–24, 27–32, 34, 34А, 39–40

Миколаївська: 1–3, 3А, 3Б, 4, 4А, 4В, 6–7, 7Б, 8, 8А, 10, 12–17, 19–25, 26а, 28, 30, 34–37, 45–47, 50–51

Підлісна: 2–3, 3А, 4, 10–13, 18–19, 21–22, 27–35, 37–38, 38А, 39–42, 44–47, 49, 51–53, 55–57, 61–63, 65, 67–68, 68А, 70А, 73–74, 78–79, 81–83, 86–88, 89А, 89Б, 90, 90А, 93, 93А, 96

Центральна: 1, 1А, 2–13, 15–22, 24, 26–27, 29–30, 32–34, 36–39, 39Б, 40–41, 43–44, 46, 53, 55, 57–66, 71, 73, 89

Шевченка: 1, 3–7, 9–12, 14–15, 17–19, 21–27, 29–32, 34–41, 43–44, 46–47, 49–50, 52–56, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76

29.05.2026 року з 09:00 – 19:00 години не буде електрики в населеному пункті Констянтинівка. Знеструмлять будинки, що розташовані на вулицях:

Братська: 8, 36, 38, 40, 44, 54, 56, 58, 66, 70, 72, 74

Вишнева: 4, 8, 10, 13А, 23, 31, 33, 35, 37

Голуба: 15, 17–18

Лугова: 2, 4, 6, 10

Садова: 2, 12

Степова: 2, 5, 7

Тиха: 1, 4–8, 10, 13, 16, 19

Хліборобів: 2, 4–5, 7–9, 13, 17–18, 23, 25, 30

Центральна: 2–3, 5–6, 8–12, 16–17, 19, 21, 24, 24а, 26, 28, 34, 36–38, 40, 42–46, 48, 50, 50а, 51–56, 58–65, 67, 69, 71, 75, 79, 83, 87, 91, 95, 97, 99, 101, 105, 107, 109, 111, 115, 117.

