Нова система оплати за проїзд у Тернопільській області вже передбачає повний перехід на безготівкові розрахунки у автобусах одного з міст.

Нова система оплати за проїзд у Тернопільській області офіційно запрацювала в Чорткові з початку року, повідомляє Politeka.

Як йдеться на офіційному сайті міської ради, нову систему оплати за проїзд у Тернопільській області в сфері громадських перевезень ввели, коли розпочав діяльність оператор ТОВ «Easy Soft» із Києва.

Він займається впровадженням автоматизованої моделі розрахунків у міському транспорті. У межах нововведення у громадах поступово змінюється підхід до купівлі квитків та обліку пасажиропотоку.

Головна мета переходу на нову систему оплати за проїзд у Тернопільській області полягає у запровадженні прозорого та контрольованого механізму, який дозволяє перевізникам отримувати точні дані про кількість пасажирів і реальні доходи.

Окремо наголошується, що такі нововведення є частиною загальноукраїнської тенденції переходу міст на безготівкові розрахунки у транспорті.

У Чорткові купівля квитків тепер відбувається виключно у безготівковій формі. Пасажири можуть розрахуватися банківською карткою з підтримкою безконтактної оплати або скористатися пільговою «Карткою чортків’янина».

Для цього достатньо прикласти картку до валідатора, після чого механізм автоматично фіксує купівлю квитка. У транспорті вже встановлено нові пристрої, а частина автобусів обладнана одразу двома валідаторами для зручності пасажирів.

Водночас чинні «Картки чортків’янина» продовжують працювати без змін, тому їх не потрібно замінювати. Оновлені картки видаватимуть лише у випадку першого оформлення або втрати попередньої.

Останні новини України:

