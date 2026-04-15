Новая система оплаты за проезд в Тернопольской области официально заработала в Чорткове с начала года, сообщает Politeka.
Как говорится на официальном сайте городского совета, новую систему оплаты за проезд в Тернопольской области в сфере общественных перевозок ввели, когда начал работу оператор ООО Easy Soft из Киева.
Он занимается внедрением автоматизированной модели расчетов в городском транспорте. В рамках новшества в общинах постепенно меняется подход к покупке билетов и учету пассажиропотока.
Главная цель перехода на новую систему оплаты за проезд в Тернопольской области состоит в введении прозрачного и контролируемого механизма, позволяющего перевозчикам получать точные данные о количестве пассажиров и реальных доходах.
Отдельно отмечается, что такие нововведения являются частью общеукраинской тенденции перехода городов на безналичные расчеты транспорта.
В Чорткове покупка билетов теперь происходит исключительно в безналичной форме. Пассажиры могут рассчитаться банковской картой с поддержкой бесконтактной оплаты или воспользоваться льготной «Картой чертовчанина».
Для этого достаточно приложить карту к валидатору, после чего механизм автоматически фиксирует покупку билета. В транспорте уже установлены новые устройства, а часть автобусов оборудована двумя валидаторами для удобства пассажиров.
В то же время действующие «Карточки чортковянина» продолжают работать без изменений, поэтому их не нужно заменять. Обновленные карты будут выдаваться только в случае первого оформления или потери предыдущей.
Последние новости Украины:
