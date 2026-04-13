Нова система оплати за проїзд у Тернопільській області запрацювала у Чорткові завдяки впровадженню рішення від компанії «Easy Soft», повідомляє Politeka.

У місті вже встановили сучасні валідатори в усіх автобусах. Частину транспорту обладнали двома пристроями — біля входу та виходу, щоб пришвидшити посадку людей.

Пасажири можуть розраховуватися банківськими картками або спеціальною «Карткою чортків’янина». Такий підхід дозволяє відмовитися від готівки та спростити процес користування громадським транспортом.

Нова система оплати за проїзд у Тернопільській області дає перевізникам доступ до точних даних щодо кількості поїздок і прибутків. Для мешканців це означає прозорість та зрозумілу процедуру оплати.

Картки попереднього зразка залишаються чинними. Нові видаватимуть лише у разі першого оформлення або втрати чи пошкодження.

Надалі автоматизацію планують поширити на маршрути до сіл громади. Після цього використання готівки стане неможливим — діятимуть лише електронні квитки.

Поповнення балансу доступне через термінали EasyPay. У салонах також працюватимуть контролери, які перевірятимуть оплату за допомогою спеціальних пристроїв.

За безквитковий проїзд передбачено штраф — 260 гривень. Сума відповідає двадцятикратній вартості поїздки згідно з адміністративним законодавством.

Мешканців закликають уважно користуватися новими можливостями. У разі труднощів із оплатою радять звертатися на гарячу лінію перевізника.

Впровадження цифрових рішень у транспортній сфері має підвищити якість перевезень та довіру між усіма учасниками процесу.

