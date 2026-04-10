Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові щотижня надають окремим місцевим жителям, тож розповідаємо деталі.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів видають щоп’ятниці завдяки ініціативі Благодійного фонду Вікторії Кінзбурської - Кінза Харків, повідомляє Politeka.

В один ізпопередніх тижнів безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові отримали 49 місцевих жителів, які здали кров і зареєструвалися на отримання допомоги.

Кожен набір не лише містить необхідну їжу, але й стає символом підтримки та вдячності: організатори підкреслюють, що це спосіб сказати «Дякую».

Видача відбувається лише за попередньою реєстрацією, а після обробки заявок фонд зв’язується з донорами у міру надходження допомоги.

Участь можуть взяти лише особи, які здали кров і мають при собі оригінал довідки про здачу або її засвідчену копію, паспорт та ідентифікаційний код РНОКПП.

Ця ініціатива з надання безкоштовних продуктів є важливою складовою підтримки ВПО і пенсіонерів у Харкові, адже вона поєднує гуманітарну допомогу та стимулює волонтерську активність серед громадян.

Водночас, організатори наголошують, що отримати продовольчий набір можна лише особисто та після підтвердження реєстрації.

Завдяки даній ініціативі вже сотні харків’ян отримали допомогу, а фонд продовжує планувати нові видачі для тих, хто долучається до доброї справи.

Тож для тих, хто бажає стати донором і отримати приємний бонус у вигляді гуманітарної підтримки - варто слідкувати за повідомленнями на офіційній сторінці Харківського обласного центру служби крові.

Там публікують всі необхідні деталі, умови участі та звітність щодо вже виданих продовольчих наборів.

Останні новини України:

