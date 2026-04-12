У деяких населених пунктах Дніпропетровській області 13 та 14 квітня 2026 року знову діятимуть локальні графіки відключення світла.

Енергетики проводитимуть у Дніпропетровській області 13 та 14 квітня планові роботи в електромережах та застосують відповідні графіки відключення світла, пише Politeka.

У понеділок, 13 квітня, графіки відключення світла торкнуться Підгородненської міської територіальної громади в Дніпропетровській області. Знеструмлення в м. Підгороднє відбуватимуться з 9:00 до 18:00 для деяких будинків по вул. Шосейна, Центральна, Чарівна, Садова, Кільченська, Базарна, пров. Садовий, Шосейний, 1-й Мостовий.

У вівторок, 14 числа, як повідомляє Politeka, обмеження електропостачання застосовуватимуть у місті Камʼянське: з 8:00 до 17:00 – по вул. Рєпіна, Українських Соколів, Балкова, Дніпробудівська, б-р Незалежності, Героїв; з 08:00 до 18:00 – Авдіївська, Коровайна, Івана Сірка, Ягідна, Ярослава Мудрого, пров. Авдіївський, Коровайний, Котляревського.

Крім того, ПрАТ "ПЕЕМ"ЦЕК" попереджає, що 14 квітня графіки відключення світла в Дніпропетровській області також застосовуватимуть у таких населених пунктах:

Кривий Ріг (вул. Василя Біднова, Олега Ричкова, Федора Дацка), Новомайське (Виноградна, Вишнева, Восточна, Миколи Кобця) – з 8:00 до 18:00;

Вільногірськ (Промислова, Молодіжна, бульвар Миру) – з 8:00 до 17:30;

Жовті Води (Баластна, Богдана Ступки, Володимира Великого, Євгена Черняхівського, Зоряна, Лісова, Львівська, Осіння, Севастопольська, Підгірна, Степова, пров. Річковий, Робітничик, Краснокутський – з 7:30 до 19:00; Авангардна, Шевченка – з 9:00 до 18:00; Белінського, Героїв УПА, Марʼянівський – з 8:00 до 18:00).

