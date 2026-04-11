Подорожчання проїзду в Ужгороді передбачає тимчасове підвищення вартості поїздок у громадському транспорті, тому розповідаємо про це більше.

Подорожчання проїзду в Ужгороді стало одним із рішень, ухвалених під час засідання виконавчого комітету міської ради 8 квітня, де погодили новий тимчасовий тариф для пасажирів, повідомляє Politeka.

На офіційній Фейсбук-сторінці міськради пояснили, що зміни пов’язані зі зростанням вартості палива та численними зверненнями перевізників.

Згідно з ухваленим рішенням, з 16 квітня по 16 травня 2026 року квиток у міських автобусах у звичайному режимі при оплаті через валідатор коштуватиме 20 грн.

Йдеться саме про подорожчання проїзду в Ужгороді, якщо купувати електронний квиток.

Нагадаємо, що востаннє тариф переглядали у грудні 2025 року, і відтоді вартість такої оплати становить 18 грн, тоді як при розрахунку готівкою пасажири сплачують 23 грн.

У міській раді наголошують, що запроваджене подорожчання проїзду в Ужгороді має тимчасовий характер і діятиме лише протягом визначеного періоду.

Надалі тариф можуть переглянути з урахуванням економічної ситуації та витрат перевізників. Окрім цього, під час засідання виконкому розглянули й інші питання, пов’язані з роботою громадського транспорту.

Зокрема, затвердили рішення конкурсного комітету щодо перевізника на маршруті №19 "КПП "Ужгород" – Залізничний вокзал". Його обслуговуватиме комунальне підприємство "Ужгородський муніципальний транспорт".

З ним планують укласти договір на 5 років. Також депутати підтримали зміни до маршруту автобуса №26А.

Його вирішили подовжити до зупинки "в/м 555" та визначити її початковою, щоб покращити транспортне сполучення для мешканців віддалених мікрорайонів.

Нагадаємо Politeka писала, Обмеження руху транспорту в Закарпатській області: де закриють важливу дорогу

Також Politeka писала, Подорожчання проїзду у Львівській області: як змінилися ціни на різних маршрутах