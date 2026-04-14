Мешканців міста попередили про тимчасові незручності, адже графік відключення води на 15 квітня у Хмельницькому передбачає проведення планових робіт.

Графік відключення води на 15 квітня у Хмельницькому передбачає тимчасове припинення водопостачання через проведення планових робіт комунальниками, повідомляє Politeka.

Як зазначають на офіційному сайті МКП "Хмельницькводоканал", графік відключення води на 15 квітня у Хмельницькому торкнеться низки вулиць та житлових комплексів.

Зокрема, водопостачання буде призупинене на вул. Панаса Мирного в межах будинків від 1 до 31 та від 2 до 26, а також на вул. Залізняка, де роботи проводитимуться за адресами 1, 1А, 1Б, 1В та в діапазоні від 2 до 18.

Крім цього, до переліку потрапили вул. Кармелюка, вул. Січових стрільців і вул. Озерної, де також очікується тимчасова відсутність води.

Обмеження стосуватимуться і частини об’єктів на вул. Лісогринівецькій, зокрема будинків 20, 22, 24, 24/1, 24/2, 24/3 та 38А. Також роботи заплановані на Старокостянтинівському шосе за адресами 2, 2А, 2Б, 2В та 2Г.

Окремо комунальники попереджають мешканців житлових комплексів «Перший Парковий», «Барви» та «Агора», де також можливі перебої з постачанням у зазначений період.

Саме тому графік відключення води на 15 квітня у Хмельницькому варто врахувати всім, хто проживає у цих районах.

За інформацією підприємства, роботи триватимуть з 10:00 до 20:00. У цей час водопостачання буде повністю зупинено. Після виконання робіт його відновлять у звичайному режимі.

Комунальники наголошують, що такі заходи є необхідними для підтримки належного стану мереж і запобігання аварійним ситуаціям у майбутньому.

Мешканців закликають заздалегідь підготуватися до тимчасових незручностей і зробити запас води на період відсутності постачання.

Останні новини України:

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Хмельницькому: як було змінено ціни для мешканців

Подорожчання проїзду у Хмельницькій області: де доведеться платити на 20 гривень більше

Завершення опалювального сезону у Хмельницькій області: коли батареї стануть холодними у 2026 році