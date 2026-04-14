Жителей города предупредили о временных неудобствах, ведь график отключения воды на 15 апреля в Хмельницком предусматривает проведение плановых работ.

Как отмечают на официальном сайте МКП "Хмельницкводоканал", график отключения воды на 15 апреля в Хмельницком коснется ряда улиц и жилых комплексов.

В частности, водоснабжение будет приостановлено по ул. Панаса Мирного в пределах домов от 1 до 31 и от 2 до 26, а также по ул. Железняка, где работы будут проводиться по адресам 1, 1А, 1Б, 1В и в диапазоне от 2 до 18.

Кроме этого, в список попали ул. Кармелюка, ул. Сечевых стрелков и ул. Озерная, где также ожидается временное отсутствие воды.

Ограничения будут касаться и части объектов по ул. Лесогриновецкой, в том числе домов 20, 22, 24, 24/1, 24/2, 24/3 и 38А. Также работы запланированы на Староконстантиновском шоссе по адресам 2, 2А, 2Б, 2В и 2Г.

Отдельно коммунальщики предупреждают жителей жилых комплексов «Первый Парковый», «Краски» и «Агора», где возможны перебои со снабжением в указанный период.

По информации предприятия, работы продлятся с 10:00 до 20:00. В настоящее время водоснабжение будет полностью остановлено. После выполнения работ его возобновят в обычном режиме.

Коммунальщики отмечают, что такие меры необходимы для поддержания надлежащего состояния сетей и предотвращения аварийных ситуаций в будущем.

Жителей призывают заранее подготовиться к временным неудобствам и совершить запас воды на период отсутствия поставок.

