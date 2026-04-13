Графік відключення газу з 15 по 17 квітня у Хмельницькій області передбачає проведення модернізаційних і ремонтних робіт у Хмельницькому, Черепівці та Теофіпольській громаді, повідомляє Politeka.

Як інформує місцева філії ТОВ "Газорозподільні мережі України", графік відключення газу з 15 по 17 квітня у Хмельницькій області створить певні побутові незручності для місцевих.

15 квітня 2026 року роботи заплановані у селі Черепівка. На цей час буде тимчасово припинено розподіл блакитного палива споживачам.

Мешканців просять завчасно перекрити крани на газових приладах і забезпечити доступ фахівцям під час відновлення постачання.

Також наголошується на необхідності дотримання правил безпечного користування паливом і виконання вимог щодо технічного обслуговування обладнання.

У Хмельницькому роботи триватимуть з 15 по 17 квітня 2026 року. У цей період газопостачання буде поетапно припинятися за адресами на вулицях Героя України Олексія Скоблі, Дмитра Крамара та Вінницькому шосе.

У філії "Газмережі" зазначають, що відновлення розподілу здійснюватиметься по мірі завершення робіт і після обов’язкової перевірки системи газопостачання на щільність.

Окремо модернізаційні заходи проведуть у Теофіпольській громаді. 15 квітня 2026 року з 9:00 год роботи триватимуть у населених пунктах Лідихівка, Турщина та Турівка.

Відновлення газопостачання очікується цього ж дня, як тільки газовики перевірять справність системи.

Фахівці радять місцевим враховувати графік відключення газу з 15 по 17 квітня у Хмельницькій області, щоб уникнути труднощів у побуті.

