Остаточне рішення про завершення опалювального сезону у Хмельницькій області в 2026 році ухвалюватиметься з урахуванням реальної ситуації у конкретному місті чи громаді.

Немає єдиного рішення або «кнопки», після натискання якої опалювальний сезон одночасно завершать у всіх містах у Хмельницькій області.

Кожна громада самостійно визначає дату завершення опалювального сезону, орієнтуючись на погодні умови, стан інфраструктури та потреби місцевих жителів. Саме тому строки відключення тепла можуть відрізнятися у різних регіонах країни.

Основні правила визначені постановою Кабінету Міністрів №830. Згідно з документом, сигналом для початку поступового припинення централізованого опалення вважається ситуація, коли середньодобова температура повітря перевищує +8 °C протягом трьох днів поспіль.

При цьому враховується середнє значення температури за добу — тобто і денні, і нічні показники. Такий підхід дозволяє уникнути передчасного відключення тепла у період, коли можливі нічні заморозки або різкі коливання температури.

Важливо розуміти, що це правило є лише орієнтиром для місцевої влади. Остаточне рішення завжди ухвалюється з урахуванням реальної ситуації у конкретному місті чи громаді. Наприклад, якщо протягом дня температура піднімається до +12 °C, але вночі опускається до нуля або нижче, середньодобовий показник може бути значно нижчим за +8 °C. У такому випадку подачу тепла можуть продовжити, щоб забезпечити комфортні умови у будинках.

Завершення опалювального сезону у Хмельницькій області зазвичай відбувається наприкінці березня або на початку квітня. Проте ці строки можуть змінюватися залежно від кліматичних умов. Наприклад, у південних областях, де тепла погода встановлюється раніше, опалення часто вимикають швидше. Натомість у північних або східних регіонах, де весна приходить повільніше, батареї можуть залишатися гарячими довше — інколи навіть до середини квітня.

Крім того, важливу роль відіграє стан теплової інфраструктури в 2026 році. Там, де котельні працюють стабільно, а мережі не потребують термінових ремонтів, опалювальний сезон можуть завершити трохи раніше. Водночас у містах, де існує ризик технічних несправностей або прогнозується можливе похолодання, влада часто вирішує залишити подачу тепла ще на певний час, щоб уникнути дискомфорту для мешканців.

