Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області має забезпечити зменшення аварійності мереж.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області зафіксоване для мешканців міста Самар на тлі зростання витрат на водопостачання та водовідведення, передає Politeka.

Зміни стосуються абонентів, яких обслуговує ТОВ «КОМСІТІ», тоді як водопостачання здійснюється через закупівлю ресурсу у КП «Дніпроводоканал». НКРЕКП ухвалила рішення про коригування вартості подачі води, що збільшило витрати підприємства більш ніж на 21%.

Додатковий тиск на собівартість створили подорожчання електроенергії для насосних станцій, витрати на очищення води, пальне для аварійних служб і зростання фонду оплати праці відповідно до державних нормативів.

У компанії пояснюють, що оновлення розцінок необхідне для стабільної роботи інженерних мереж, технічного обслуговування обладнання та запобігання перебоям у водопостачанні.

За актуальними даними, для населення встановлено такі тарифи: централізоване водопостачання — 56,89 грн за кубометр із ПДВ, водовідведення — 46,73 грн із податком.

Фахівці наголошують, що підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області має забезпечити зменшення аварійності мереж і підтримку стабільної роботи систем життєзабезпечення.

Мешканцям радять контролювати показники лічильників, перевіряти нарахування та планувати витрати. Раціональне використання ресурсів дозволяє знизити навантаження на сімейний бюджет і підтримати ефективність інфраструктури.

Актуальні тарифи діють для споживачів відповідно до встановлених підприємством розрахунків.

Джерело: Регіон ДП

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога до Дня Незалежності: хто з пенсіонерів має право на ці виплати у Дніпропетровській області.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області: як проявляється проблема.

Як повідомляла Politeka, Перерахунок пенсій з 1 липня в Дніпропетровській області: кому варто на нього чекати.