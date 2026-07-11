Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области должно обеспечить уменьшение аварийности сетей.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области зафиксировано для жителей города Самар на фоне роста расходов по водоснабжению и водоотводу, передает Politeka.

Изменения касаются абонентов, обслуживаемых ООО «КОМСИТИ», в то время как водоснабжение осуществляется через закупку ресурса у КП «Днепропроводоканал». НКРЭКУ приняла решение о корректировке стоимости подачи воды, что увеличило расход предприятия более чем на 21%.

Дополнительное давление на себестоимость оказали удорожание электроэнергии для насосных станций, расходы на очистку воды, горючее для аварийных служб и рост фонда оплаты труда в соответствии с государственными нормативами.

В компании объясняют, что обновление расценок необходимо для стабильной работы инженерных сетей, технического обслуживания оборудования и предотвращения перебоев в водоснабжении.

По актуальным данным, для населения установлены следующие тарифы: централизованное водоснабжение – 56,89 грн за кубометр с НДС, водоотвод – 46,73 грн с налогом.

Специалисты отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области должно обеспечить уменьшение аварийности сетей и поддержание стабильной работы систем жизнеобеспечения.

Жителям советуют контролировать показатели счетчиков, проверять начисления и планировать расходы. Рациональное использование ресурсов позволяет снизить нагрузку на семейный бюджет и поддержать эффективность инфраструктуры.

Актуальные тарифы действуют для потребителей в соответствии с установленными предприятием расчетами.

Источник: Регион ДП

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