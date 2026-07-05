Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області спрямоване на забезпечення стабільної роботи спецтехніки.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області оголошено для мешканців і установ Барської громади, передає Politeka.

Зміни стосуються збору, обробки та захоронення побутових відходів. Нові розрахунки охоплюють домогосподарства, підприємства й організації, а їх оприлюднило КП «Бар-Благоустрій». За попередніми даними, середній щомісячний платіж для однієї особи зросте приблизно до 29 грн замість 22, тоді як попередні показники діяли з 2021 року.

Причинами перегляду називають здорожчання пального, електроенергії, запасних частин та збільшення витрат на оплату праці персоналу. Це, за оцінками підприємства, суттєво вплинуло на фінансову стійкість системи вивезення відходів.

Відповідно до оновлених розрахунків, встановлено такі тарифи: змішані відходи — 216,10 грн за кубометр, великогабаритні — 284,32 грн, ремонтні — 327,73 грн, захоронення — 53,71 грн.

Фахівці уточнюють, що нарахування здійснюються залежно від обсягів утворення сміття, тому кінцеві суми у платіжках можуть відрізнятися. Для юридичних осіб діють окремі ставки, які також переглянуті у бік збільшення.

Експерти зазначають, що підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області спрямоване на забезпечення стабільної роботи спецтехніки та підтримку якості комунального обслуговування.

Мешканців закликають ознайомитися з оновленими умовами та враховувати їх під час планування витрат. Остаточне впровадження нових розцінок відбудеться після завершення процедур погодження на місцевому рівні.

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