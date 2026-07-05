Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области объявлено для жителей и учреждений Барской общины, передает Politeka.
Изменения касаются сбора, обработки и захоронения бытовых отходов. Новые расчеты охватывают домохозяйства, предприятия и организации, а их обнародовало КП «Бар-Благоустройство». По предварительным данным, средний ежемесячный платеж для одного человека вырастет примерно до 29 грн вместо 22, в то время как предыдущие показатели действовали с 2021 года.
Причинами пересмотра называют удорожание горючего, электроэнергии, запасных частей и увеличение затрат на оплату труда персонала. Это, по оценкам предприятия, оказало существенное влияние на финансовую устойчивость системы вывоза отходов.
Согласно обновленным расчетам установлены следующие тарифы: смешанные отходы — 216,10 грн за кубометр, крупногабаритные — 284,32 грн, ремонтные — 327,73 грн, захоронение — 53,71 грн.
Специалисты уточняют, что начисления производятся в зависимости от объемов образования мусора, поэтому конечные суммы в платежках могут отличаться. Для юридических лиц действуют отдельные ставки, также пересмотренные в сторону увеличения.
Эксперты отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги Винницкой области направлено на обеспечение стабильной работы спецтехники и поддержание качества коммунального обслуживания.
Жители призывают ознакомиться с обновленными условиями и учитывать их при планировании расходов. Окончательное внедрение новых расценок произойдет по завершении процедур согласования на местном уровне.
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