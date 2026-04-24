Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области выдаются только при наличии необходимых документов.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области распределяются в рамках благотворительных программ «Каритас», регулярно организующего гуманитарную поддержку для социально уязвимых категорий населения, передает Politeka.

В фонде объясняют, что у выдачи продовольственных наборов нет фиксированного графика. Проведение таких мероприятий зависит от международной помощи и доступных ресурсов, поэтому жителям советуют следить за официальными объявлениями относительно регистрации.

Один из последних примеров – акция, проведенная 10 марта 2026 года в Полтаве. Тогда помощь получили внутренне перемещенные лица, прибывшие в город или область в феврале-марте и ранее не участвовавших в аналогичных программах.

Предпочтение отдавали людям с повышенной уязвимостью. В частности, речь шла о лицах с инвалидностью I, II и III групп, а также о людях с инвалидностью с детства. Соблюдение критериев являлось обязательным условием участия.

В «Каритасе» отмечают, что бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области выдаются только при наличии необходимых документов. Среди них паспорт, идентификационный код, справка ВПЛ, выданная не позднее 90 дней до обращения, а также документы, подтверждающие социальный статус.

Организаторы подчеркивают, что объем наборов ограничен, поэтому помощь оказывается в пределах имеющихся запасов. Информацию о новых этапах выдачи публикуют дополнительно по официальным каналам.

Такие инициативы остаются важным инструментом поддержки для тех, кто нуждается в ней больше всего, и входят в общую систему гуманитарной помощи в регионе.

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области: что обещает этот проект.

Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Полтавской области: покупателям показали новые ценники.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области: сколько теперь придется отдавать жильцам.