Подорожчання проїзду в Кіровоградській області відображене у розрахунках, які підприємства вже подали на розгляд до міської ради, повідомляє Politeka.

У Кропивницькому приватні перевізники пропонують підвищити вартість квитка у маршрутках на 10 гривень, тобто з 15 до 25 гривень.

Комунальне підприємство "Електротранс" планує збільшити тариф у тролейбусах на 12 гривень, піднявши його з 8 до 20 гривень. В автобусах цього ж підприємства квиток може вирости з 10 до 22 гривень.

Про подані розрахунки розповів заступник міського голови Олександр Вергун. Востаннє подорожчання прохзду в Кіровоградській областівідбулося у січні 2025 року.

Тоді у маршрутних таксі тариф зріс з 10 до 15 гривень, у комунальних автобусах квиток підняли з 7 до 10 гривень, а пасажири тролейбусів почали платити 8 гривень замість 6.

Нині у виконавчому комітеті та в управлінні транспорту вивчають нові економічні обґрунтування. Тож дуже ймовірним є нове подорожчання проїзду в Кропивницькому Кіровоградської області.

Організатори перевезень пояснюють свої вимоги суттєвим зростанням витрат на пально-мастильні матеріали, ціна яких збільшилася більш ніж на 10%.

Кінцева вартість комунальних перевезень залежатиме від способу оплати через автоматизовану систему, яку саме впроваджують на підприємстві.

Пасажири, які скористаються карткою, телефоном або електронним носієм через валідатори, платитимуть менше, можливо на рівні 15 гривень. Готівковий розрахунок буде менш вигідним і складе 20-22 гривні.

Джерело: suspilne.media

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